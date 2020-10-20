Лукашенко предоставил ряд льгот заказчику «Минск-Мир»

Александр Лукашенко 20 октября подписал указ № 370, которым корректируется указ от 22 сентября 2014 года № 456 «О реализации инвестиционного проекта МФК «Минск-Мир».



ЖК «Минск-Мир»

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в целях обеспечения своевременного завершения строительства данного комплекса указом совершенствуются условия реализации инвестиционного проекта, в том числе заказчику комплекса предоставляется ряд прав. В частности право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования (направлено на сокращение времени разработки проектной документации).

Кроме того, предоставляется право на определение стоимости объектов долевого строительства на основании фактически понесенных затрат; временное изъятие и использование на безвозмездной основе для нужд строительства зданий и сооружений, расположенных на территории комплекса и подлежащих сносу; создание юридического лица (управляющая организация), осуществляющего эксплуатацию общего имущества совместного домовладения зданий, входящих в комплекс, и его обслуживание.

Указом предусмотрено сохранение здания РУП «Белаэронавигация», расположенного на территории комплекса и ранее попадавшего под снос.

Напомним, в 2007 году власти выделили российской компании «Итера» более 300 га земли в районе старого аэропорта Минск под амбициозный проект «Минск-Сити». Проект провалился — было построено лишь несколько панельных домов. В 2014 году был принят указ президента о строительстве на этом месте многофункционального комплекса «Минск-Мир». Инвестором выступила кипрская компания «Трайворст Лимитед», заказчиком — «Дана астра», входящая в Dana Holdings сербских бизнесменов братьев Каричей.