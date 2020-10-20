Первый в мире планетарий открылся на борту самолета – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Десятки пассажиров выстраиваются в очереди, чтобы получить доступ к самолету StarFlyer с уникальной способностью воспроизводить звездное небо.

В аэропорту японского города Китакюсю заработал первый в мире летающий планетарий. На борту самолета установлено шесть проекторов, способных проецировать по миллиону звезд каждый.

Оборудование размещено вдоль прохода, чтобы создать проекцию звездного неба на поверхностях салона, которое, по заверениям представителей авиакомпании, по качеству изображения сравнимо с большими моделями, используемыми в стационарных планетариях.

Во время первого полета пассажиры фотографировали проекцию звездного неба на потолке салона, а также слушали объяснения и комментарии разработчика и создателя необычного планетария Такаюки Охиры.

Пассажир Мио Икеда по завершении 30-минутного представления сказала, что была очень впечатлена и словно "побывала в космосе".

Сообщается, что на высоте нескольких километров над землей освещение в салоне во время работы планетария темнее, чем во время обычных полетов, поэтому пассажиры могут наслаждаться видами звездного неба в комфортной обстановке.

В 1998 году MEGASTAR стала первой в мире компанией, выпустившей на рынок устройство для демонстрации проекции Млечного Пути как группы звезд общим количеством более миллиона.

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