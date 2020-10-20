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Самый большой в мире вишневый торт испекли в Швейцарии

21.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Самый большой в мире цугский вишневый торт испекли в Швейцарии, достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Кондитерский шедевр весит более 241 килограмма, его диаметр – свыше четырех метров.

Для приготовления торта работники кондитерской Confiserie Speck использовали более 18 килограммов сливочного масла, 23 килограмма муки, свыше 900 яиц и почти 100 литров вишневого ликера. Кондитерам потребовалось более 55 часов на всю работу.

Торт разделили на три тысячи кусочков и угостили зрителей, которые наблюдали за его приготовлением.

Рецепт цугского вишневого торта принадлежит кондитеру Генриху Хену. Десерт он придумал еще в 1915 году. А в 2015 году цугский вишневый торт получил товарный знак "Защищено по географическому происхождению" – среди прочего, этот "титул" защищает продукт от того, чтобы для его приготовления не использовались низкокачественные ингредиенты.

 
Теги: Минск
 
 
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Для приготовления торта-рекордсмена швейцарским кондитерам потребовалось более 55 часов и почти 100 литров вишневого ликера.
 
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