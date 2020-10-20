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ГАИ остановила водителя для проверки документов, а авто загорелось – видео
21.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотрудники Госавтоинспекции остановили Ford для проверки документов у водителя. В это время из машины сначала пошел дым, а затем появилось открытое пламя.
Водитель и инспекторы совместными усилиями сумели ликвидировать возгорание.
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Инспекторы ГАИ в Гомеле помогли потушить автомобиль, загоревшийся после остановки. Смотрите на видео кадры, снятые сотрудниками милиции.
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