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Как сейчас выглядит стройка комплекса под Минском, куда переедет СИЗО № 1

21.10.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Колядичах уже 10 лет строится новый комплекс зданий СИЗО, куда должен переехать изолятор № 1 с улицы Володарского в центре Минска. Сроки сдачи не раз переносились, и пока ни одна из очередей не сдана. Но некоторые из зданий — уже в очень высокой степени готовности. Как сегодня выглядит стройка — в материале REALTY.TUT.BY.


В 2010 году в промзоне в Колядичах начали строить комплекс зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы для заключенных. Вот это место на карте:

Первоначально сдать его планировали в 2015 году, но позже сроки перенесли на 2020-й. А сейчас на паспорте объекта даты окончания строительства и вовсе нет. Но зато сюда уже сделан широкий проезд со стороны улицы Бабушкина и готовы коробки нескольких зданий комплекса.


Например, вот так выглядит сейчас здание республиканской общесоматической больницы:



По словам источников, знакомых с ходом строительства, ее планируют сдать в конце этого или в начале следующего года. Но это не значит, что она сразу заработает, ведь остается вопрос заполнения ее работниками и оборудованием.

Сам же по себе вопрос больницы для заключенных — очень актуальный. Дело в том, что раньше такая больница была в составе тюрьмы на улице Кальварийской, но ее снесли для строительства жилого комплекса «Каскад». С тех пор в Беларуси нет отдельного специализированного медучреждения для заключенных. А это влияет на степень оказания им медицинской помощи.

Практически готовым выглядит также и общежитие для сотрудников СИЗО. Оно вот такое:



А такой вид имеет административный корпус следственного изолятора:



Самая же низкая степень готовности — у здания самого изолятора. Точнее — у первой его части. Место его строительства выглядит так:





Будет у комплекса СИЗО и вторая очередь строительства, куда входит кухня с вольером для собак, режимно-бытовой корпус, склад для хранения вещей, спортивно-культурный центр для сотрудников.

Но скорость строительства и сроки ввода прогнозировать сложно, ведь все зависит от объема финансирования, говорят источники. Ведь, например, в 2016 году денег выделяли меньше, чем планировалось. И никто не застрахован от подобного в будущем.

Поэтому сначала тут заработает больница, а потом — все остальное.



Планируется, что в Колядичи переедет Володарка, а Пищаловский замок, который после обрушения одной из башен находится в аварийном состоянии, планируют отдать городу.

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Теги: Минск
 
 
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В Колядичах уже 10 лет строится новый комплекс зданий СИЗО № 1, куда должен переехать изолятор с улицы Володарского в центре Минска. Показываем, как стройка...
 
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