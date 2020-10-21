Скидки и кэшбек в медицинских и оздоровительных центрах. С какими картами выгоднее лечиться

Название банка Размер скидки/кэшбека по карте; cтоимость, срок действия

Альфа-Банк, MasterCard Standard HEALTH_ME_UP CLUB Скидки 11% в клинике Diama Medical Centre, в кабинете массажа в студии-фитнеса "Body-On", 15% на услуги в кабинете в "Crossfight club", 10% в сети спа-академий Elegance Spa&Beauty; 4.9 BYN/месяц. В пакете решений – бесплатно. Срок действия – 3 года.

Белагропромбанк,

Mastercard World «О-GO!» При расчете в медцентрах (8071), салонах здоровья (7298), загородных клубах (7997) и бассейнах (5996) и других организациях, связанных со спортом, начисляется кэшбек 2%, в остальных — 1%; При оформлении через интернет-банк ежемесячная плата — 4 BYN. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк,

Visa Gold в рамках клуба «Леди» Кэшбек 7% в санатории «Озерный», 2% в санатории «Солнечный» и медцентре «Кардиомед», в медцентре «Биомедика плюс» — 3%. Также кэшбек 0,5% при любых расчетах за рубежом; Ежегодная плата — 12 BYN, при удаленном оформлении — 30 BYN за 3 года. Для членов клуба БСЖ — 12 BYN единовременная плата.

Банк БелВЭБ,

MasterCard World «Дива» Скидка 10% в оздоровительно-профилактическом комплексе «Соляная пещера Forrest», а также в медцентрах «Мед-Практика» и «Неовит», 5% — в медцентрах «Ледимед» и «Астра»; При оформлении в офисе — 19,90 BYN, в интернет-банке — 14,90 BYN. Со второго года обслуживание — 2,30 BYN ежемясячно.

Белгазпромбанк,

Visa Rewards Cashalot Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. Например, в медцентре «Эстетическая медицина» — 6%, в «Томографии» — 5%, в медцентрах «Роден», «София», «Сантана», «Доктор ТУТ», «Praxis» — 3%; Бесплатно на 3 года.

Белинвестбанк,

Visa Rewards Joker Кэшбек в любимой категории (например, «Красота и здоровье») до 5%. Это могут быть больницы (8062), центры здоровья и красоты (7298), массажные салоны (7297), медобслуживание (8099) и др., в остальных организациях — 1%; Плата за обслуживание 4,99 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,

Visa «Bonus» Партнерский кэшбек начисляется до 12%. Например, 4% в медико-диагностическом отделении «Ремедика» и 1% в санатории «Озерный». Кроме того, можно подключить за доп. плату (до 2 BYN в месяц за 1 категорию) неограниченное количество категорий и получать до 2% кэшбека (кроме супермаркетов); Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание — 3 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Банк Дабрабыт,

Visa Gold Pay Wave «Давай-Давай» Скидки 5% в медицинском центре CORDIS, 5−10% — в ДиПарМед и 10% — в СПА-центре V&V CENTER. Кэшбек — до 1.5%; 2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года.

Идея Банк,

Mastercard World PayPass «Еще» В центрах отдыха, бассейнах, спа начисляется кэшбэк 5% в первые 3 месяца обслуживания карты, потом — 2%. По окончании каждого расчетного периода начисляется бонус 7% от суммы выплаченного кэшбэка; Ежегодное обслуживание — 15 BYN. Срок действия — 3 года.

МТБанк,

MasterCard Халва Плюс Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при расчете в остальных местах. 1 балл=1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах. В медцентрах «Классическая гомеопатия» и «Миламед» — 5%, в «Аква-Минск» — 4%, в «Парацельс» — 2.5%, в «Ортомеде» — 1.5%; в санатории «Чаборок» — 2%; 19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Банк Решение,

MasterCard World «Будь здоров» Кэшбек до 2% в клубах здоровья, массажных кабинетах, в больницах и др. (5047, 5122, 5912, 5975, 5976, 7297, 7298, 8011, 8021, 8042, 8043, 8049, 8062, 8071, 8099). Скидки до 30% на платные услуги в медцентрах, например, 25% в «Экомедсервисе», 10% в Городской клинической больнице скорой помощи, 25% в медцентре «Кардиомед»; При оформлении онлайн — 20 BYN, в отделении — 30 BYN. Срок действия — 3 года.

РРБ-Банк,

Visa Classic Rewards «Карта желаний» Кэшбек 1,5% на все покупки; Бесплатно за 3 года.

Статусбанк,

Mastercard World Статускарта Кэшбек в магазинах-партнерах 1,5% от суммы и скидки до 50%. Например, в медцентре «ИдеалМед» — скидки до 20%, в «Лекоцентре» — до 10%, в Тай-Спа «Баунти» — 10% и др.; При оформлении в офисе — 20 BYN, срок действия — 30 месяцев.