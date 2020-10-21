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Скидки и кэшбек в медицинских и оздоровительных центрах. С какими картами выгоднее лечиться

21.10.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осень — пора вирусов и инфекций, поэтому самое время обратить внимание на свое здоровье и укрепить иммунитет. FINANCE.TUT.BY выяснил, как может банковская карточка помочь в оздоровлении. Как оказалось, многие банки предлагают своим клиентам скидки и кэшбек на диагностику заболеваний, отдых в санатории и оздоровление.


Фото: Александра Квиткевич

В таблицу не включался пенсионный «пластик» и «Моцная картка»; от банка отбиралась одна максимально подходящая карта.

Название банка

Размер скидки/кэшбека по карте

Стоимость, срок действия

Альфа-Банк, MasterCard Standard  HEALTH_ME_UP CLUB

 Скидки 11% в клинике Diama Medical Centre, в кабинете массажа в студии-фитнеса "Body-On", 15% на услуги в кабинете в "Crossfight club", 10% в сети спа-академий Elegance Spa&Beauty. 4.9 BYN/месяц. В пакете решений – бесплатно. Срок действия – 3 года.

Белагропромбанк,
Mastercard World «О-GO!»

При расчете в медцентрах (8071), салонах здоровья (7298), загородных клубах (7997) и бассейнах (5996) и других организациях, связанных со спортом, начисляется кэшбек 2%, в остальных — 1%.

При оформлении через интернет-банк ежемесячная плата — 4 BYN. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк,
Visa Gold в рамках клуба «Леди»

Кэшбек 7% в санатории «Озерный», 2% в санатории «Солнечный» и медцентре «Кардиомед», в медцентре «Биомедика плюс» — 3%.

Также кэшбек 0,5% при любых расчетах за рубежом.

Ежегодная плата — 12 BYN, при удаленном оформлении — 30 BYN за 3 года.

Для членов клуба БСЖ — 12 BYN единовременная плата.

Банк БелВЭБ,
MasterCard World «Дива»

Скидка 10% в оздоровительно-профилактическом комплексе «Соляная пещера Forrest», а также в медцентрах «Мед-Практика» и «Неовит», 5% — в медцентрах «Ледимед» и «Астра».

При оформлении в офисе — 19,90 BYN, в интернет-банке — 14,90 BYN. Со второго года обслуживание — 2,30 BYN ежемясячно.

Белгазпромбанк,
Visa Rewards Cashalot

Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. Например, в медцентре «Эстетическая медицина» — 6%, в «Томографии» — 5%, в медцентрах «Роден», «София», «Сантана», «Доктор ТУТ», «Praxis» — 3%.

Бесплатно на 3 года.

Белинвестбанк,
Visa Rewards Joker

Кэшбек в любимой категории (например, «Красота и здоровье») до 5%.

Это могут быть больницы (8062), центры здоровья и красоты (7298), массажные салоны (7297), медобслуживание (8099) и др., в остальных организациях — 1%.

Плата за обслуживание 4,99 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,
Visa «Bonus»

Партнерский кэшбек начисляется до 12%. Например, 4% в медико-диагностическом отделении «Ремедика» и 1% в санатории «Озерный».

Кроме того, можно подключить за доп. плату (до 2 BYN в месяц за 1 категорию) неограниченное количество категорий и получать до 2% кэшбека (кроме супермаркетов).

Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание — 3 BYN ежемесячно.

Срок действия — 3 года.

Банк Дабрабыт,
Visa Gold Pay Wave «Давай-Давай»

Скидки 5% в медицинском центре CORDIS, 5−10% — в ДиПарМед и 10% — в СПА-центре V&V CENTER.

Кэшбек — до 1.5%.

2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года

Идея Банк,
Mastercard World PayPass «Еще»

В центрах отдыха, бассейнах, спа начисляется кэшбэк 5% в первые 3 месяца обслуживания карты, потом — 2%.

По окончании каждого расчетного периода начисляется бонус 7% от суммы выплаченного кэшбэка.

Ежегодное обслуживание — 15 BYN.

Срок действия — 3 года.

МТБанк,
MasterCard Халва Плюс

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при расчете в остальных местах. 1 балл=1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.

В медцентрах «Классическая гомеопатия» и «Миламед» — 5%, в «Аква-Минск» — 4%, в «Парацельс» — 2.5%, в «Ортомеде» — 1.5%; в санатории «Чаборок» — 2%.

19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Банк Решение,
MasterCard World «Будь здоров»

Кэшбек до 2% в клубах здоровья, массажных кабинетах, в больницах и др. (5047, 5122, 5912, 5975, 5976, 7297, 7298, 8011, 8021, 8042, 8043, 8049, 8062, 8071, 8099).

Скидки до 30% на платные услуги в медцентрах, например, 25% в «Экомедсервисе», 10% в Городской клинической больнице скорой помощи, 25% в медцентре «Кардиомед».

При оформлении онлайн — 20 BYN, в отделении — 30 BYN. Срок действия — 3 года.

РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «Карта желаний»

Кэшбек 1,5% на все покупки, например, в аптеках или медцентрах.

Бесплатно за 3 года.

Статусбанк,
Mastercard World Статускарта

Кэшбек в магазинах-партнерах 1,5% от суммы и скидки до 50%.

Например, в медцентре «ИдеалМед» — скидки до 20%, в «Лекоцентре» — до 10%, в Тай-Спа «Баунти» — 10% и др.

При оформлении в офисе — 20 BYN, срок действия — 30 месяцев

Технобанк,
Visa Rewards ЗОЖ

Кэшбек до 3% в клубах здоровья, оздоровительных и СПА-центрах (7941, 7997, 7999, 7032, 7298, 5996), бассейнах и т.д.

А также скидки. Например, в студии красоты и здоровья «Магия кедра» — 10%, в санаториях «Альфа Радон» и «Ружанский» — 3%.

Ежемесячное обслуживание — 2 BYN. Срок действия — 3 года.

Название банка

Размер скидки/кэшбека по карте; cтоимость, срок действия

Альфа-Банк,        MasterCard Standard  HEALTH_ME_UP CLUB

Скидки 11% в клинике Diama Medical Centre, в кабинете массажа в студии-фитнеса "Body-On", 15% на услуги в кабинете в "Crossfight club", 10% в сети спа-академий Elegance Spa&Beauty;

4.9 BYN/месяц. В пакете решений – бесплатно. Срок действия – 3 года.

Белагропромбанк,
Mastercard World «О-GO!»

При расчете в медцентрах (8071), салонах здоровья (7298), загородных клубах (7997) и бассейнах (5996) и других организациях, связанных со спортом, начисляется кэшбек 2%, в остальных — 1%;

При оформлении через интернет-банк ежемесячная плата — 4 BYN. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк,
Visa Gold в рамках клуба «Леди»

Кэшбек 7% в санатории «Озерный», 2% в санатории «Солнечный» и медцентре «Кардиомед», в медцентре «Биомедика плюс» — 3%.

Также кэшбек 0,5% при любых расчетах за рубежом;

Ежегодная плата — 12 BYN, при удаленном оформлении — 30 BYN за 3 года.

Для членов клуба БСЖ — 12 BYN единовременная плата.

Банк БелВЭБ,
MasterCard World «Дива»

Скидка 10% в оздоровительно-профилактическом комплексе «Соляная пещера Forrest», а также в медцентрах «Мед-Практика» и «Неовит», 5% — в медцентрах «Ледимед» и «Астра»;

При оформлении в офисе — 19,90 BYN, в интернет-банке — 14,90 BYN. Со второго года обслуживание — 2,30 BYN ежемясячно.

Белгазпромбанк,
Visa Rewards Cashalot

Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. Например, в медцентре «Эстетическая медицина» — 6%, в «Томографии» — 5%, в медцентрах «Роден», «София», «Сантана», «Доктор ТУТ», «Praxis» — 3%;

Бесплатно на 3 года.

Белинвестбанк,
Visa Rewards Joker

Кэшбек в любимой категории (например, «Красота и здоровье») до 5%.

Это могут быть больницы (8062), центры здоровья и красоты (7298), массажные салоны (7297), медобслуживание (8099) и др., в остальных организациях — 1%;

Плата за обслуживание 4,99 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,
Visa «Bonus»

Партнерский кэшбек начисляется до 12%. Например, 4% в медико-диагностическом отделении «Ремедика» и 1% в санатории «Озерный».

Кроме того, можно подключить за доп. плату (до 2 BYN в месяц за 1 категорию) неограниченное количество категорий и получать до 2% кэшбека (кроме супермаркетов);

Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание — 3 BYN ежемесячно.

Срок действия — 3 года.

Банк Дабрабыт,
Visa Gold Pay Wave «Давай-Давай»

Скидки 5% в медицинском центре CORDIS, 5−10% — в ДиПарМед и 10% — в СПА-центре V&V CENTER.

Кэшбек — до 1.5%;

2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года.

Идея Банк,
Mastercard World PayPass «Еще»

В центрах отдыха, бассейнах, спа начисляется кэшбэк 5% в первые 3 месяца обслуживания карты, потом — 2%.

По окончании каждого расчетного периода начисляется бонус 7% от суммы выплаченного кэшбэка;

Ежегодное обслуживание — 15 BYN.

Срок действия — 3 года.

МТБанк,
MasterCard Халва Плюс

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при расчете в остальных местах. 1 балл=1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.

В медцентрах «Классическая гомеопатия» и «Миламед» — 5%, в «Аква-Минск» — 4%, в «Парацельс» — 2.5%, в «Ортомеде» — 1.5%; в санатории «Чаборок» — 2%;

19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Банк Решение,
MasterCard World «Будь здоров»

Кэшбек до 2% в клубах здоровья, массажных кабинетах, в больницах и др. (5047, 5122, 5912, 5975, 5976, 7297, 7298, 8011, 8021, 8042, 8043, 8049, 8062, 8071, 8099).

Скидки до 30% на платные услуги в медцентрах, например, 25% в «Экомедсервисе», 10% в Городской клинической больнице скорой помощи, 25% в медцентре «Кардиомед»;

При оформлении онлайн — 20 BYN, в отделении — 30 BYN. Срок действия — 3 года.

РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «Карта желаний»

Кэшбек 1,5% на все покупки;

Бесплатно за 3 года.

Статусбанк,
Mastercard World Статускарта

Кэшбек в магазинах-партнерах 1,5% от суммы и скидки до 50%.

Например, в медцентре «ИдеалМед» — скидки до 20%, в «Лекоцентре» — до 10%, в Тай-Спа «Баунти» — 10% и др.;

При оформлении в офисе — 20 BYN, срок действия — 30 месяцев.

Технобанк,
Visa Rewards ЗОЖ

Кэшбек до 3% в клубах здоровья, оздоровительных и СПА-центрах (7941, 7997, 7999, 7032, 7298, 5996), бассейнах и т.д.

А также скидки. Например, в студии красоты и здоровья «Магия кедра» — 10%, в санаториях «Альфа Радон» и «Ружанский» — 3%;

Ежемесячное обслуживание — 2 BYN. Срок действия — 3 года.

Кроме перечисленных в таблице вариантов Приорбанк, Банк Дабрабыт и Франсабанк предлагают свои программы лояльности, по которым также можно получить «плюшки» за расчет по их картам в медицинских и оздоровительных центрах.

  • Так, в Приорбанке по программе KEYcard можно получить кэшбек 3% в медцентре «PRAXIS», 1% в комплексе «Альфа Радон», а также скидку («Скидки для вас») 5% в медцентре «Амадей клиник».
  • В Банке Дабрабыт по программе лояльности «Кола» можно получить скидку 10% в оздоровительном центре RIVIERA SPA, в санатории «Ружанский» при покупке путевки от 10 дней дополнительная процедура спелеолечение в подарок, 5% в медцентре «Вива Медика».
  • Во Франсабанке по программе лояльности «Друзья» — скидка 7% в СПА-центре Golden Line.

 
Теги: Минск
 
 
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