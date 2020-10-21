Футбольные топ-клубы начали переговоры о создании Европейской премьер-лиги













Как сообщает Sky Sports, речь идет о Европейской премьер-лиге, с участием 16-18 клубов. Турнир планируется проводить в два круга, что подразумевает как минимум по 30 матчей для каждой команды. Соревнование будет проходить на протяжении всего европейского сезона.





Воплотить в жизнь планы по созданию турнира планируется в 2022 году, однако для этого требуется собрать $6 млрд.





Каждый из потенциальных участников Европейской премьер-лиги получит гарантированные $100 млн, что гораздо превышает премиальные в Лиге чемпионов - ныне главном клубном турнире Европы. Так, участник групповой стадии ЛЧ-2020/21 получит 15,25 млн евро ($17,87 млн). $100 млн в ЛЧ можно заработать в случае выигрыша самого турнира, всех матчей в его рамках, а также победы в последующем за этим Суперкубке УЕФА.





Sky Sports отмечает, что в новом турнире могут быть заявлены до пяти английских клубов, наиболее активные участники переговоров - "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Также называются "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Всего же переговоры ведут свыше десятка команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании. Источники называют "Реал", "Барселону", "Атлетико", ПСЖ, "Ювентус", "Баварию".





Эксперты отмечают, что в случае создания Европейской премьер-лиги под вопросом окажется проведение Лиги чемпионов.