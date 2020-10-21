Анисим: Решение о признании Nexta экстремистским выглядит как детская реакция









«Политринга» высказала экс-депутат Палаты представителей и председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим. Соответствующее мнение корреспондентувысказала экс-депутат Палаты представителей и председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим.





По ее словам, подобные решения являются свидетельством тому, что власть не хочет признать потерю своей легитимности в глазах народа.





«Народ Беларуси демонстрирует чрезвычайно высокую организованность и достоинство. Для многих чиновников это, наверное, непонятно. Они, словно, воспитаны на других ценностях, которые позволяют им лгать, передергивать понятия. Когда читаешь, как проходят у нас суды и выносятся приговоры, то вспоминается трагикомедия "Пинская шляхта" Дунина-Марцинкевича», - отметила она.





Анисим обратила внимание на то, что процесс народного сопротивления власти не угасает, поэтому этот факт вызывает нервную реакцию со стороны белорусского режима.





«Я надеюсь, что упомянутое решение (о признании каналов Nexta или Nexta-live экстремистскими – прим. ред.) не повлияет на протесты. Скорее всего, будут найдены другие средства связи для обмена информацией. Я просто убеждена в том, что выход из ситуации будет найден. А вот тем, кто принимал решение в очередной раз ограничить свободу в Беларуси, стоит подумать, а где они собираются работать, когда народ завершит свое дело, и поменяет власть?» - подытожила политик.



