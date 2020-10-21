Минобороны предупредило о поддельных письмах с призывом прийти в военкомат

[email protected] В этих письмах тех, кому они адресованы от имени министерства, 22 октября приглашают явиться с паспортом в военный комиссариат, чтобы получить мобилизационное предписание. В частности, они имеют в виду электронную рассылку, которая приходит с адресаВ этих письмах тех, кому они адресованы от имени министерства, 22 октября приглашают явиться с паспортом в военный комиссариат, чтобы получить мобилизационное предписание.









Ведомство называет рассылку фейком и отмечает, что она к ним отношения не имеет.





«В целях исполнения воинской обязанности граждан вызывают в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, только персональными повестками, в которых указывается не телефон доверия госорганов, а телефон должностного лица органа, вызывающего гражданина», - отмечается в обращении Минобороны.