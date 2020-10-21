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Минобороны предупредило о поддельных письмах с призывом прийти в военкомат
Источник материала: Партизан
Министерство обороны Республики Беларусь в своем телеграм-канале предупреждает о поддельных повестках в военкомат.
В частности, они имеют в виду электронную рассылку, которая приходит с адреса
Ведомство называет рассылку фейком и отмечает, что она к ним отношения не имеет.
«В целях исполнения воинской обязанности граждан вызывают в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, только персональными повестками, в которых указывается не телефон доверия госорганов, а телефон должностного лица органа, вызывающего гражданина», - отмечается в обращении Минобороны.
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Министерство обороны Республики Беларусь в своем телеграм-канале предупреждает о поддельных повестках в военкомат.
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