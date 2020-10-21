Боррель: ситуация в Беларуси ухудшается — Европейский совет дал зеленый свет для подготовки второго пакета санкций

Ситуация в Беларуси не улучшается, продолжаются жестокие репрессии против граждан, журналистов и членов Координационного совета. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.





Выступая 20 октября на сессии Европарламента (текст выступления опубликован на сайте Европейской службы внешних действий), Боррель отметил, что недавно в МВД Беларуси заявили о готовности применять огнестрельное оружие против участников демонстраций.

«Растущий уровень насилия в отношении протестующих вызывает крайнюю тревогу, — сказал он. — Это крайне тревожные сигналы, но также это и признак отчаяния со стороны властей, осознающих непоколебимую приверженность белорусов демократическому будущему своей страны».

Боррель напомнил, что ЕС уже ввел санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц, которых считает виновными в фальсификации выборов и насилии в отношении граждан.

«Мы сделали это несколько недель назад, но поскольку ситуация в Минске продолжает ухудшаться и, кажется, перспективы диалога ограничены — я говорю ограничены, чтобы не сказать вообще никаких, — Европейский совет дал зеленый свет для подготовки второго пакета санкций. На этот раз туда войдет и сам Александр Лукашенко. Техническая работа скоро будет завершена. Ни одно из государств-членов [Евросоюза] не препятствует этому», — отметил Боррель.

По его словам, в ЕС также работают над «всеобъемлющим пакетом экономической помощи», которую Брюссель будет готов предложить Беларуси в случае демократических изменений.

Боррель подчеркнул, что ЕС остается единым в своей оценке происходящего в Беларуси. «Все государства-члены продолжают призывать белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных и уважать свободу СМИ», — сказал он.

По словам Борреля, только инклюзивный национальный диалог со всем обществом, включая и Координационный совет, может привести к мирному урегулированию политического кризиса.

«Мы по-прежнему поддерживаем предложение о создании миссии ОБСЕ для содействия этому диалогу и продвигаем такой подход со всеми международными субъектами, — отметил Боррель. — Но я должен сказать, что, к моему сожалению, белорусские власти вообще не реагируют. Нет ответа».

«Терпение народа на исходе, как мы видели по призыву госпожи [Светланы] Тихановской к определенным действиям, которые должны быть предприняты до 25 октября, — отметил Боррель. — Мы восхищаемся упорством и решимостью мирных демонстрантов, столкнувшихся с угрозами, запугиванием и насилием, и призываем их сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Я знаю, что это трудно, но это лучшее, что они могут сделать».

Боррель вновь заявил о полной поддержке ЕС права белорусского народа избирать президента на новых свободных и справедливых выборах под наблюдением ОБСЕ.

«Мы будем продолжать поддерживать белорусский народ, гражданское общество и независимые СМИ всеми доступными нам средствами: финансово и политически, через международное сотрудничество и координацию, — отметил Боррель. — Потому что мы твердо убеждены, что белорусский народ заслуживает лучшего и на его требование новых свободных и справедливых выборов должен быть дан положительный ответ. Единственный выход из этой ситуации — провести свободные и справедливые выборы».