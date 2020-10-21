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В Бресте ремонтируют историческое здание с вековой историей
Источник материала: Tut.by
На улице Маяковского в Бресте ремонтируют дом № 26, которому больше 100 лет, сообщает
Работы начались еще в начале октября. С фасада здания сняли штукатурку, установили строительные леса. В обновленном виде, судя по паспорту объекта, строение должно предстать перед горожанами уже через месяц — к 20 ноября.
Это здание является историко-культурной ценностью, поскольку было построено в конце XIX — начале XX века и входит в состав исторического центра Бреста.
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Здание построено в конце XIX - начале XX века.
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