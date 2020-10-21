ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте ремонтируют историческое здание с вековой историей

21.10.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На улице Маяковского в Бресте ремонтируют дом № 26, которому больше 100 лет, сообщает «Брестская газета».


Работы начались еще в начале октября. С фасада здания сняли штукатурку, установили строительные леса. В обновленном виде, судя по паспорту объекта, строение должно предстать перед горожанами уже через месяц — к 20 ноября.

Это здание является историко-культурной ценностью, поскольку было построено в конце XIX — начале XX века и входит в состав исторического центра Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание построено в конце XIX - начале XX века.
 
Новости дня
Новости разные
 
Интересные электромобили из Китая, которые можно пригонять уже сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика