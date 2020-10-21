В Бресте ремонтируют историческое здание с вековой историей

Источник материала: Tut.by

На улице Маяковского в Бресте ремонтируют дом № 26, которому больше 100 лет, сообщает «Брестская газета» .





Работы начались еще в начале октября. С фасада здания сняли штукатурку, установили строительные леса. В обновленном виде, судя по паспорту объекта, строение должно предстать перед горожанами уже через месяц — к 20 ноября.

Это здание является историко-культурной ценностью, поскольку было построено в конце XIX — начале XX века и входит в состав исторического центра Бреста.