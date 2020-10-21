Какие смартфоны сейчас можно купить на сумму до 800 рублей

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали о пятерке смартфонов с ценой около 400 рублей (или 140−150 долларов), которые прямо сейчас можно купить в Беларуси. Сегодня поговорим об устройствах более высокого класса стоимостью плюс-минус 800 рублей. Эти гаджеты уже не назовешь бюджетными, но и до флагманских моделей им еще далеко. В общем, ищем оптимальные варианты по цене и качеству.





Обойтись без этой модели в подборке вряд ли бы получилось. Кто-то может возразить: примерно за такую же сумму можно отыскать Poco X3 с более крутым дисплеем с увеличенной частотой обновления 120 Гц. Это так, но только на «сером» рынке. В официальных магазинах последний гаджет ощутимо дороже — остановимся все же на Redmi Note 9 Pro.

Отмечу также, что лучше выбирать модель на 6/128 ГБ. Переплата, на наш взгляд, не самая существенная, а увеличение объема хранилища в два раза пригодится практически всем. Обо всех особенностях смартфона можно почитать в нашем полном обзоре , но если вкратце: это большой аппарат с экраном почти на 6,7 дюйма, процессором Snapdragon 720G и батареей емкостью в 5020 мАч.

Важно, что в комплекте поставки есть 30-ваттный адаптер питания для ускоренной зарядки. Теперь, когда в комплект некоторых смартфонов А-брендов блоков питания и вовсе не кладут, это особенно важно. В активе также основная камера с четырьмя фотомодулями (64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп) и сканер отпечатков пальцев на правой боковой грани.

Во время тестирования несколько месяцев назад показалось, что он не очень отзывчивый. Но, скорее всего, этот момент поправили в одном из обновлений ПО.





Ситуация чем-то напоминает ту, что сложилась с двумя Xiaomi выше. Куда более массовой моделью от Samsung является Galaxy A51 , ее проще найти у большинства продавцов. Вместе с тем M31s также предлагается как у официальных, так и в интернет-магазинах, пускай и не так широко. Но по «начинке» устройства, за исключением батареи, весьма схожи.

Так, оба аппарата оснащаются процессором Exynos 9611 и 6/128 ГБ памяти. Сказать, что этого SoC не хватает для комфортного использования аппаратов в обычной жизни, нельзя: скорее всего, среднестатистический пользователь каких-либо огрехов не заметит. Впрочем, запаса по мощности у него все же меньше по сравнению с аналогами от Qualcomm. Придраться при желании также можно к пластиковому корпусу: хотелось бы видеть стекло или металл. Впрочем, других глобальных минусов мы не нашли — подробнее читайте в нашем обзоре .

Зато девайс два-три дня способен работать без подзарядки — за это стоит благодарить батарею на 6000 мАч и AMOLED-экран, которому из-за своей структуры требуется чуть меньше энергии при отображении темных цветов. В активе и 25-ваттная быстрая зарядка (нужный адаптер идет в комплекте поставки).

Другие характеристики такие: диагональ дисплея — 6,5 дюйма, основная камера состоит из модулей разрешением в 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.



Фото: GSMArena

Этот девайс предлагается по чуть более низкой цене по сравнению с конкурентами и при этом оснащается фишкой, которой у них нет: частота обновления экрана тут составляет 90 Гц. Благодаря этому все действия на панели вроде банального перелистывания рабочих столов воспринимаются более плавными и быстрыми.

Что еще предлагает устройство: процессор MediaTel Helio G90T (судя по тестам коллег, глобальных вопросов к его производительности нет) от 4/128 ГБ памяти с возможностью расширения, 6,5-дюймовый IPS-дисплей, а также аккумулятор на 4300 мАч. Быстрая зарядка поддерживается. А еще в активе основная камера с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.





Повторимся, что этот смартфон не поддерживает сервисы от Google. То есть того же Play Маркета нет, придется довольствоваться альтернативой от Huawei и другими (не всегда официальными) магазинами для установки приложений. Правда (особенно с учетом цены устройства), это едва ли не единственная серьезная проблема — если вы готовы мигрировать в экосистему китайского производителя, другими аспектами гаджета наверняка останетесь довольны.

В резюме в нашем обзоре мы выделили такие основные достоинства девайса: длительное время работы на одном заряде (два дня), поддержку очень быстрой 40-ваттной зарядки, приемлемую производительность и конкурентоспособную основную камеру. Технические характеристики устройства: дисплей на 6,4 дюйма с IPS-матрицей, фирменный процессор Kirin 810, 6/128 ГБ памяти, аккумулятор на 4200 мАч, а также основная камера с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.