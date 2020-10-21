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Беларусь и Россия с 1 ноября вводят сниженные тарифы на мобильную связь перед полной отменой роуминга
Источник материала: Tut.by
С 1 ноября между Беларусью и Россией начнут действовать сниженные тарифы на мобильную связь. Это станет своеобразным тестом для того, чтобы операторы могли просчитать свои издержки перед полной отменой роуминга. Об этом, как
— По роумингу отмечен был явный прогресс. С 1 ноября страны переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость: достаточно сказать, с 30 центов до 1,5, — сказал Рапота.
По его словам, «сейчас посмотрят, как это будет работать, потом дальше будут развивать эту тему в направлении отмены роуминга, насколько это будет возможно», так как операторам надо просчитать свои издержки, формы их компенсаций и так далее.
— Но уже прогресс есть, и тут мы должны сказать спасибо нашим министрам связи, которые вообще достаточно продуктивно, эффективно над этим работают, — добавил госсекретарь.
Ранее Рапота, напомним,
— Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется, — говорил он.
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта по отмене роуминга, которая предусматривает три этапа.
На первом этапе стороны должны снизить ставку международного интерконнекта в Беларуси, то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Затем стороны должны привести межоператорские роуминговые тарифы (плату между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует «чужую» инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Третий этап — формирование абонентских роуминговых тарифов.
Все основные параметры для отмены роуминга между двумя странами планировалось определить до 1 октября.
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Беларусь и Россия с 1 ноября вводят сниженные тарифы на мобильную связь перед полной отменой роуминга
Это станет своеобразным тестом для того, чтобы операторы могли просчитать свои издержки перед полной отменой роуминга. Об этом заявил госсекретарь Союзного...
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