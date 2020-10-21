Беларусь и Россия с 1 ноября вводят сниженные тарифы на мобильную связь перед полной отменой роуминга

Источник материала: Tut.by

С 1 ноября между Беларусью и Россией начнут действовать сниженные тарифы на мобильную связь. Это станет своеобразным тестом для того, чтобы операторы могли просчитать свои издержки перед полной отменой роуминга. Об этом, как пишет ТАСС , заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.



Фото: NordWood Themes / unsplash.com

— По роумингу отмечен был явный прогресс. С 1 ноября страны переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость: достаточно сказать, с 30 центов до 1,5, — сказал Рапота.

По его словам, «сейчас посмотрят, как это будет работать, потом дальше будут развивать эту тему в направлении отмены роуминга, насколько это будет возможно», так как операторам надо просчитать свои издержки, формы их компенсаций и так далее.

— Но уже прогресс есть, и тут мы должны сказать спасибо нашим министрам связи, которые вообще достаточно продуктивно, эффективно над этим работают, — добавил госсекретарь.

Ранее Рапота, напомним, говорил , что министерства связи обещают до конца года решить проблему с отменой роуминга.

— Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется, — говорил он.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта по отмене роуминга, которая предусматривает три этапа.

На первом этапе стороны должны снизить ставку международного интерконнекта в Беларуси, то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Затем стороны должны привести межоператорские роуминговые тарифы (плату между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует «чужую» инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Третий этап — формирование абонентских роуминговых тарифов.

Все основные параметры для отмены роуминга между двумя странами планировалось определить до 1 октября.