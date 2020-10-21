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Беларусь может получить заем МБРР на образование

21.10.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти рассчитывают получить заем Международным банком реконструкции и развития в размере 100 млн. евро для проекта "Модернизация высшего образования Республики Беларусь".

Заем одобрен подписанным указом №367. Само соглашение о займе было подписано еще 23 июня 2020 года.

Согласно соглашению, более 90% средств будет направлено на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение современным оборудованием, остальная часть – на совершенствование процессов и технологий обучения и преподавания, формирование системы обеспечения качества высшего образования и управление проектом.

 
 
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Белорусские власти рассчитывают получить заем Международным банком реконструкции и развития в размере 100 млн. евро для проекта "Модернизация высшего образования...
 
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