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Тихановская просит польские власти упростить выдачу виз белорусам

21.10.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская на прошедшей в среду встрече с премьером Польши Матеушем Моравецким передала польским властям список рекомендаций о том, как улучшить процедуру получения гуманитарных виз в Польшу, а также получения права работать на территории страны.

В свою очередь, премьер Моравецкий заявил, что Польша готова голосовать за отказ от ограничений права на работу с гуманитарными визами.

Кроме того, Тихановская договорилась о скорой встрече премьера Польши с ее советником по экономике Алесем Алехновичем для обсуждения пакета экономических реформ для демократической Беларуси.

«На встрече обсуждались вопросы реабилитации беларусов, которые получили тяжелые травмы во время протестов, а также стипендиальные программы для спортсменов, чтобы они могли продолжать тренироваться в Польше», - также сообщает телеграм-канал Тихановской.

 
 
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Светлана Тихановская на прошедшей в среду встрече с премьером Польши Матеушем Моравецким передала польским властям список рекомендаций о том, как улучшить...
 
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