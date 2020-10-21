ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пентагон объяснил усиление присутствия США в Восточной Европе угрозами со стороны РФ

21.10.2020 08:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Не нужно быть гениальным полководцем, чтобы понять, что США следует усиливать военное присутствие на востоке Европы, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем о связанных с Россией угрозах, с которыми сталкиваются наши союзники", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

 

"Речь идет просто о здравом смысле. Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы (перебросив войска - ИФ) успокоить наших союзников", - добавил Эспер. Он подчеркнул, что речь идет о странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии.

 

"Нам нужно переместить силы немного на восток", - отметил он, комментируя принятое ранее в 2020 году решение США сократить военное присутствие в ФРГ, но при этом - нарастить его в других странах, в том числе на востоке Европы, пишет interfax.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не нужно быть гениальным полководцем, чтобы понять, что США следует усиливать военное присутствие на востоке Европы, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский зубров готовят к отстрелу?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика