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Белорусский зубров готовят к отстрелу?

21.10.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект закона «Об утверждении Правил охраны и рационального использования зубров» вынесен на общественное обсуждение



Процедуру инициировало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это связано с необходимостью правового урегулирования оптимизации численности зубров в микропопуляциях. 

В Беловежской микропопуляции, к примеру, в 2019 году численность животных достигла 590 особей, что в 1,68 раза превышает оптимальную. Осиповичская микропопуляция в это же время насчитывала 480 особей (в 3,69 раза больше «нормы»), Озерская - 350 особей (превышение - в 2,18 раза). 

Для оптимизации половозрастной структуры требуется проведение изъятия зубра в указанных микропопуляциях, утверждает министерство. То есть отстрел?
 
 
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Проект закона «Об утверждении Правил охраны и рационального использования зубров» вынесен на общественное обсуждение
 
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