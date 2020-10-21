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В волейбольном клубе положительный тест на COVID-19, перенесены матчи
Источник материала: Партизан
В белорусском волейбольном клубе "Минчанка" положительный тест на COVID-19, сообщает его пресс-служба.
Из-за этого перенесены два гостевых матча Суперлиги с его участием: 21 октября с "Тулицей" из Тульской области России и 24 октября с "Динамо-Ак Барсом" из Казани.
Этой осенью клуб "Минчанка" уже был на 14-дневном карантине.
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В белорусском волейбольном клубе "Минчанка" положительный тест на COVID-19, сообщает его пресс-служба.
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