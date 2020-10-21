В волейбольном клубе положительный тест на COVID-19, перенесены матчи





Из-за этого перенесены два гостевых матча Суперлиги с его участием: 21 октября с "Тулицей" из Тульской области России и 24 октября с "Динамо-Ак Барсом" из Казани.





Этой осенью клуб "Минчанка" уже был на 14-дневном карантине.