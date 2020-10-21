|
«О назначении нового ректора узнал так же, как и вы – из Telegram-канала»
Источник материала: Партизан
Весть о том, что Александр Вячеславович Драган уходит с должности ректора, облетела брестские СМИ еще в пятницу.
Но тогда официального подтверждения этого факта так и не появилось. Зато вчера в 10.22 Telegram-канал «Пул Первого» сообщил: «В трех вузах страны будут новые ректоры. ... Потенциальные кандидаты прямо сейчас в приемной Первого (так здесь называют главу государства)». И уже в 12.13 - следующая новость: «В МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ - новые ректоры». В Брестском вузе - Александр Баханович, экс-проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета.
- Александр Вячеславович, вы сегодня складываете полномочия или еще будете какое-то время руководить университетом?
- Все зависит от того, когда поступят официальные документы. Сегодня утром я пришел на работу, подписывал документы, давал распоряжения, занимался своими обычными делами. Еще ничего не знал. Узнал о новом назначении из тех же источников, что и вы.
- Из Telegram-канала «Пул Первого»?
- Да.
- С чем связана такая ротация кадров?
- Если вы клоните к тому, почему я ухожу, то могу сказать: по соглашению сторон.
- Известно, что студенты вышли на акцию, чтобы выразить вам поддержку...
- Не стоит это называть «акцией», студенты поблагодарили за совместную работу, разошлись.
- Наверное, это самое важное - оценка студентами работы ректора? Приятно, когда благодарят?
- Ну, в общем, да.
- Вы останетесь в университете?
- Я работаю по совместительству на кафедре машиностроения и эксплуатации автомобилей доцентом. Пока остаюсь.
- А в должности ректора сколько времени набирали опыт?
- Два с половиной года, с мая 2018-го.
- Вся ваша жизнь связана с этим университетом?
- Да, здесь учился. Потом до аспирантуры немного поработал ассистентом. Уехал в Минск учиться в аспирантуре там работал в Академии наук, институте надежности машин. Теперь он называется Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси. Потом вернулся в Брест и уже начинал работать в нашем университете младшим научным сотрудником.
- А в детстве?.. Ваш отец, Вячеслав Игнатьевич Драган, долгое время был здесь проректором. Не водил в эти стены еще ребенком?
- На работу - не помню. Но наша семья вольно-невольно оказывалась в кругу всех сотрудников университета.
- Вы знаете вновь назначенного ректора БрГТУ Александра Геннадьевича Бахановича?
- Лично не знакомы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весть о том, что Александр Вячеславович Драган уходит с должности ректора, облетела брестские СМИ еще в пятницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)