Литовский кардинал: Ситуация Кондрусевича близка той ситуаций, какая была в Литве во время Советской власти

В комментариях для Русской службы «Голоса Америки» эксперты размышляют, почему архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пускают к пастве





Ватикан выразил обеспокоенность в связи с запретом на въезд в Беларусь главе Конференции католических епископов Беларуси, митрополиту Минскому и Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу. Согласно заявлению Римско-католической церкви Беларуси, «Святой престол прилагает все усилия для скорейшего исправления ситуации и надеется, что проблема будет решена положительно».





31 августа обладателю белорусского гражданства Кондрусевичу без объяснения причин был запрещен въезд в Беларусь во время его возвращения Польши. Днем позже Александр Лукашенко заявил, что въезд в Беларусь архиепископу был запрещен, поскольку он, якобы, занимался деятельностью против белорусского государства и его властей, а также получил некое задание в Варшаве. Две недели спустя Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси сообщил, что паспорт Тадеуша Кондрусевича был признан недействительным из-за наличия у него двойного гражданства, при этом, белорусского гражданства он лишен не был.





«Лукашенко хочет заставить епископов быть послушными»





Литовский кардинал, архиепископ – митрополит Каунасский Сигитас Тамкявичюс (Sigitas Tamkevičius) в этой связи отметил: «Ситуация архиепископа Тадеуша Кондрусевича близка той ситуаций, какая была у нас в Литве во время Советской власти. Некоторых епископов во времена Сталина судили, а позже отстраняли от должностей и отправляли в ссылку на север Литвы».





В комментарии для Русской службы «Голоса Америки» кардинал Тамкявичюс пояснил, что речь идет о епископах Юлийонасе Стяпонавичусе и Винцентасе Сладкявичюсе. Первый был отправлен под домашний арест в город Жагаре, а второй – в деревню Немунелио Радвилишкис. Оба священника не имели права покинуть места ссылки без разрешения властей. «Я уверен, что Лукашенко подобным образом хочет заставить епископов быть послушными», – считает архиепископ-митрополит Каунасский.





«Это что-то невероятное, такого просто не должно быть!»





С польской стороны ситуацию прокомментировал сотрудник Академии бизнеса и финансов “VISTULA” в Варшаве, доктор Пётр Косциньский (Piotr Koscinski), в сферу профессиональных интересов которого входят политические процессы на постсоветском пространстве.





Прежде всего, он выразил недоумение: «Да, известно, что Тадеуш Кондрусевич – поляк по национальности. Но родился он на территории БССР, обладает белорусским гражданством и всеми правами гражданина своей страны. И почему ему запрещено в нее возвращатьс – абсолютно непонятно. Потому что в Польше есть закон: гражданин страны, даже если у него нет паспорта, может вернуться в Польшу.





Второе – католиков в Беларуси порядка полутора миллионов человек. Среди них есть как поляки, так и белорусы. Поэтому ситуация, при которой председатель Конференции католических епископов не может вернуться в свою страну – это что-то невероятное, такого просто не должно быть!».





Доктор Косциньский заметил, что православные священники в Беларуси ведут себя более осторожно, тогда как католические часто напрямую говорят, что думают. «Мы помним ситуацию с Юрием Кособуцким, который также является епископом Минско-Могилевским и работает с Кондрусевичем. И он говорил о проблемах во взаимоотношениях власти и римо-католической церкви», – напомнил собеседник «Голоса Америки».





Кстати, во время молитвы в Красном костеле Минска 5 сентября генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий сказал: «Мы собрались помолиться за людей, которые хотели, чтобы наша Родина была счастливой. За всех людей, которые хотели, чтобы мы жили в свободной стране, которые хотели, чтобы в нашей стране у нас не было шантажа, запугиваний, репрессий, давления, так как именно на этих фундаментах базируется наша жизнь. Но мы хотели бы быть свободными, миролюбивыми — белорусами, которые строят счастливое будущее». Тогда же он напомнил о драматической участи белорусов, которых за участие в мирной акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов «избили, искалечили и отвезли на Окрестина, в Жодино, где над ними издевались и пытали».





Оценивая возможные политические последствия инцидента с митрополитом Минским и Могилевским, профессор академии “VISTULA” полагает: «Это не поможет Лукашенко. У белорусских католиков не будет пропрезидентских настроений. Скорее всего, все они поддержат протест».





«Все, что озвучивал архиепископ Кондрусевич – абсолютно нормальная позиция»





Один из таких белорусских католиков – гражданский активист Артем Ткачук – еще летом стал инициатором информационном кампании «Фальсификация – тяжкий грех» (второе название –“Католік не фальсіфікуе”).





В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он сказал, что причина, по которой Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь – полное неприятие Александром Лукашенко всего, что говорит и делает глава белорусских католиков. «Есть хороший комментарий архиепископа Пола Ричарда Галлахера – секретаря по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола. Он приезжал сюда, вел здесь переговоры, а через две недели после этого дал интервью, в котором сказал примерно следующее: “Я пытался объяснить белорусским властям, что все высказывания Кондрусевича – абсолютно нормальная вещь. И что для католиков жизнь не ограничивается религией. Это и общественная позиция”. Далее Галлахер сказал, что для белорусских властей – а он разговаривал с министром иностранных дел Владимиром Макеем – такая позиция неприемлема и непонятна даже в самой минимальной форме», –отметил Артем Ткачук.





Вслед за доктором Косциньским, белорусский гражданский активист полагает, что своими действиями власти «подлили масла в огонь». «Голос Католической церкви здесь не поменялся, и все, что озвучивал архиепископ Кондрусевич – абсолютно нормальная позиция. Он выступал против насилия, говорил, что нельзя называть людей отщепенцами, поддерживал диалог власти с обществом. Поэтому после произошедшего в глазах многих людей Католическая церковь Беларуси стала жертвой режима. И, как следствие, многие позитивные шаги православной церкви стали практически незаметны. То есть возник стереотип: католики против режима, а православные за него, хотя нельзя сказать, что это так на самом деле. В каждой церкви есть круги более лояльные к власти и менее лояльные. Например, председатель КГБ Беларуси (Иван Тертель – Прим.) – тоже католик. Номинально католиков у нас 15% населения, но по-настоящему воцерковленных – тысяч двести – триста. С другой стороны, не все номинально православные тоже являются на самом деле таковыми. Так что дела у нас сейчас обстоят именно таким образом», – заключает он.