Новый экспортер нефтепродуктов появился в Беларуси

Продажи 1,2 млн тонн топочного мазута производства ОАО "Нафтан" стартуют на электронных торгах "Белорусского нефтяного торгового дома" (БНТД) 22 октября, продавцом выступает ЗАО "Новая нефтяная компания" (ННК), сообщается в материалах БНТД.





Компания намерена экспортировать объявленный объем топочного мазута в период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года. Цена устанавливается на условиях FOB Рига, терминал B.L.B. Baltijas Terminals. Также возможности поставка на условиях FOB из портов Эстонии, а также Санкт-Петербурга (Петербургский нефтяной терминал), Усть-Луги (терминал "Усть-Луга Ойл") и Высоцка ("РПК-Высоцк ЛУКОЙЛ II Терминал").





ЗАО "Новая нефтяная компания" создано в марте 2020 года и зарегистрирована в Минске , следует из открытых источников. Компания не имеет официального сайта в интернете. Состав акционеров ННК не опубликован.





"Интерфаксу" сообщили, что ННК не входит в структуру концерна, предприятия "Белнефтехима" также не являются ее учредителями. Торговля нефтепродуктами, в том числе на экспорт, является лицензируемым видом деятельности. Лицензирующий орган - концерн "Белнефтехим". В пресс-службе не комментировали состав акционеров ННК. В пресс-службе концерна "Белнефтехим"сообщили, что ННК не входит в структуру концерна, предприятия "Белнефтехима" также не являются ее учредителями. Торговля нефтепродуктами, в том числе на экспорт, является лицензируемым видом деятельности. Лицензирующий орган - концерн "Белнефтехим". В пресс-службе не комментировали состав акционеров ННК.





По данным белорусских СМИ, ННК представляет собой альтернативу действующей с мая 2007 года "Белорусской нефтяной компании" (БНК), которая создавалась для консолидации экспорта белорусских нефтепродуктов и до недавнего времени являлась единственным каналом продажи нефтепродуктов на внешние рынки. Традиционно БНК ежемесячно экспортировала до 1 млн тонн нефтепродуктов. Также БНК в начале этого года занималась организацией альтернативных РФ поставок нефти в Беларусь.





СМИ сообщали, что учредителями ННК могли стать компании "ЭнергоОйл" (подконтрольная белорусскому бизнесмены Алексею Олексину) и "Интерсервис" (принадлежит другому белорусскому бизнесмену Николаю Воробью). Одним из возможных направлений деятельности БНК неофициально называлась организация импорта в Беларусь нефти и нефтепродуктов из Казахстана. Сейчас активизация кампании может быть связана с угрозой введения санкций против так называемых "кошельков Лукашенко".