Агония или расчет на провокацию? Власти снова свозят людей со всей Беларуси для своего мега-митинга

Сообщается, что никто из участников «особо не рвется, поэтому на некоторых предприятиях за поездку даже предлагают деньги».





Впрочем, так однажды уже было: 16 августа, когда две стороны «собирались митингами». Тогда, напомним, лукашенковцы свезли 15 тысяч человек, а на Марш свободы вышло до 300 тысяч. Белорусы проявили мудрость и обошлось без серьезных конфликтов, на которые в этот раз, похоже, рассчитывают многие структуры вдасти.













Это «агония» - своеобразный ответ на воскресный марш несогласных с итогами выборов президента Беларуси 9 августа, когда ЦИК объявил очередную победу Лукашенко.