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Агония или расчет на провокацию? Власти снова свозят людей со всей Беларуси для своего мега-митинга

21.10.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как пишет «Наша нива», собрание провластного митинга, который окрашен зелено-красными цветами, намечено на 25 октября.

Сообщается, что никто из участников «особо не рвется, поэтому на некоторых предприятиях за поездку даже предлагают деньги». 

Впрочем, так однажды уже было: 16 августа, когда две стороны «собирались митингами». Тогда, напомним, лукашенковцы свезли 15 тысяч человек, а на Марш свободы вышло до 300 тысяч. Белорусы проявили мудрость и обошлось без серьезных конфликтов, на которые в этот раз, похоже, рассчитывают многие структуры вдасти. 



Это «агония» - своеобразный ответ на воскресный марш несогласных с итогами выборов президента Беларуси 9 августа, когда ЦИК объявил очередную победу Лукашенко. 
 
 
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Как пишет «Наша нива», собрание провластного митинга, который окрашен зелено-красными цветами, намечено на 25 октября.
 
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