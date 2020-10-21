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Уже погоревший на "женском вопросе" Лукашенко заявил, что не готов "загрузить" женщину управлением страной
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко заявил, что не готов "загрузить" женщину управлением страной при нынешней Конституции.
"Когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они так представили. Потому что я вас очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…", - отметил президент. Его цитирует госагентство
В этом плане Лукашенко апеллировал к опыту нынешнего главы администрации президента Игоря Сергеенко, который пришел на эту должность из Комитета государственной безопасности: "Вот он пришел - генерал КГБ. Наверное, уже понял, куда попал. И, наверное, понимает, что такое работать президентом. Именно работать. Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо", - подчеркнул президент.
Лукашенко подчеркнул, что он "женский президент", так как женщины его всегда поддерживали. Кроме того, он вырос только с матерью.
"Поэтому у меня особое отношение к женщинам", - резюмировал он.
Мы знаем это особое отношение - дом, дети, кухня. ну и насчет "женского президента" он сильно себе польстил, потому как в ОМОНе женщины есть, но не много.
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Уже погоревший на "женском вопросе" Лукашенко заявил, что не готов "загрузить" женщину управлением страной
Александр Лукашенко заявил, что не готов "загрузить" женщину управлением страной при нынешней Конституции.
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