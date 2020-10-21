Тюнинг-ателье Prior Design предлагает уменьшить «ноздри» BMW M3 и M4

Источник материала: Onliner

Огромные «ноздри» решетки радиатора новых BMW 4-Series, а также М3 и М4 стали причиной споров в интернете. Уж слишком многим фанатам BMW такое решение дизайнеров кажется спорным. Сразу после выхода «Четверки» эксперты прогнозировали, что сторонние тюнинг-ателье представят свои варианты «мордашек» данной модели с более скромной решеткой. А вот и первый пример такой работы.

Дизайнерам Prior Design не понравился внешний вид новых спортивных BMW, и они решили поэкспериментировать с обликом М3 и М4. Долго не думая, специалисты ателье уменьшили решетку радиатора примерно вдвое. Для этого, само собой, пришлось полностью переделать передний бампер и воздухозаборники, наполняющие его. Похожие доработки достались и BMW M4.





Наверняка такое решение придется по вкусу фанатам традиционных BMW, но оно, увы, не соответствует современному корпоративному стилю марки. Модели словно «постарели» и откатились на поколение назад. Отметим, что такая доработка от Prior Design пока носит экспериментальный характер. В интервью журналу The Drive представитель компании сообщил, что, вероятнее всего, подобный пакет доработок пойдет в серию. Главное, чтобы народу понравилось.