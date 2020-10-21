Интересные электромобили из Китая, которые можно пригонять уже сейчас

Источник материала: Onliner Еще недавно фразой «пригнал себе машину из Китая» можно было начинать анекдот. Да и заканчивать тоже. Белорусы возили автомобили из Европы, США, Канады, ОАЭ, России и даже Южной Кореи. Но не из Китая. Да и не было смысла что-то везти из Поднебесной. Далеко и дорого. Интересными моделями, недоступными в других регионах, Китай тоже не радовал. Все изменилось в этом году. После того как правила ввоза электромобилей стали гуманнее, сотни, если не тысячи, белорусов начали присматриваться к EV. А мировым лидером по объемам выпуска и продаж электрокаров как раз таки является Китай. Уже сегодня по Беларуси катается с десяток машин без ДВС, привезенных в страну из КНР. Кажется, пора изучать китайские EV-модели. Открывайте блокноты — мы подобрали семерку наиболее интересных, на наш взгляд. Их можно везти в Беларусь уже сегодня — варианты полностью серийные.

BAIC EX и EC Series

BAIC — один из старейших производителей автомобилей в Китае, с более чем полувековой историей. Концерн занимает пятое место в мире по количеству выпускаемых машин. И это при том, что он практически не поставляет свою продукцию в ЕС и США. С 2015 года автогигант активно развивает направление электромобилей и даже создал для этого отдельный суббренд — BAIC BJEV. Наиболее интересными для белорусов моделями данного подразделения являются EX и EC. Это большие семейства с разными модификациями электрокаров.





Одним из наиболее доступных электрокаров BAIC является модель EX. В местных салонах за нее просят от 12 до 15 тысяч долларов по курсу. Машина вышла на рынок в 2017-м, поэтому можно смотреть даже подержанные экземпляры — их на рынке предостаточно, т. к. только в 2019 году китайцы купили 12,5 тысячи таких авто. В движение EX приводит один мотор, расположенный на передней оси. Его мощность составляет 108 л. с. Крутящий момент — 230 Н·м. На одном заряде крохотный паркетник проезжает около 300 км.





Еще более доступным является семейство EC. Официально модель продается только в Китае, но даже одного рынка хватило, чтобы в 2017-м она на время стала самым популярным электромобилем в мире. У дилеров городской хечтбэк в максимальном исполнении (EC3) стоит от 8300 до 9200 долларов в эквиваленте. При этом машина оснащается достаточно крупной батареей на 45 кВт·ч. Этого хватит на 270—300 реальных километров. Если собираетесь кататься только по городу, можно взять базовую EC180 с запасом хода в 150 км. Такой автомобиль стоит в Китае до 7 тысяч долларов по курсу. В десятку можно уложиться с доставкой до подъезда в Серебрянке.

BYD Qin Pro

У BYD тоже хватает компактных электромобилей за 10—15 тысяч долларов в эквиваленте (например, E1). Но в данную подборку мы решили включить чуть более дорогой, но не менее интересный электрокар — седан Qin второго поколения, или, как его называют в Китае, Qin Pro. Машина доступна клиентам как с ДВС, так и в гибридном варианте, а также в полностью электрическом. Таким подходом Qin напоминает философию Hyundai Ioniq.





Автомобиль отличается приятной внешностью. За экстерьер отвечал Вольфганг Эггер, поработавший в свое время в Audi, Lamborghini, Seat и Alfa Romeo. Недурственна и техническая начинка. Базовый вариант с 1,5-литровым турбомотором нас не интересует, равно как и гибридная версия. А вот EV-исполнение внимания заслуживает. У машины есть несколько тяговых батарей на выбор — емкостью от 53 до 70 кВт·ч. Запас хода варьируется от 400 до 500 км.





На передней оси расположен синхронный электродвигатель, развивающий 163 л. с. Разгон до сотни — 8,9 секунды. Для электрокара это не самый выдающийся показатель, но среди новых машин стоимостью до 25—30 тысяч долларов более динамичных авто не так уж много. В Китае за Qin просят 25 тысяч долларов по курсу. Значит, в Беларуси машина будет стоить под 30 тысяч. За новый электрический седан D-класса это приемлемая сумма. Например, столько стоят самые доступные Tesla Model 3 после восстановления и пригона из США.

JAC iEV7S

А это один из немногих китайских электромобилей, официально продающихся на территории ТС, — уже около месяца российские дилеры JAC торгуют моделью iEV7S. Поставляется автомобиль только в топовой комплектации и стоит 2,3 миллиона рублей (29,5 тысячи долларов). За такие достаточно большие деньги мы получаем две подушки безопасности, ABS, ESC, подогрев передних сидений, мультируль с «кожаной» отделкой, климат-контроль с функцией очистки воздуха, 8-дюймовый экран мультимедиа, парктроники и камеры по кругу, литые диски, круиз-контроль и др.





В движение компактный кроссовер приводит 115-сильный электромотор, в любой момент развивающий максимальную тягу в 270 Н·м. Машина очень медленная: до скорости 100 км/ч JAC разгоняется за 12 секунд, максимальная скорость — 130 км/ч. Емкость тягового аккумулятора — почти 40 кВт·ч. Хватит на 280—300 реальных километров.





Если цена в 30 тысяч долларов вас отпугивает, можно присмотреться к более простым модификациям и привезти их сюда либо самостоятельно, либо заказав у «серых» поставщиков. Тогда iEV7S может стать вашим за 19—20 тысяч долларов в эквиваленте. К слову, официальные поставки электрокара ведутся не из Китая, а из Казахстана — там наладили производство топовой версии кроссовера на заводе «СарыаркаАвтоПром».

GAC Aion S

Модель GAC Aion S относится к тому же классу, что и BYD Qin Pro. Здесь же выступает и Geely Geometry A. При длине почти 4,8 метра Aion можно отнести к D-сегменту в привычном нам понимании этого класса. Машина построена на платформе GEP (GAC Electric Platform), которая уже даже успела сменить поколение. Электромобиль создавался не для гонок, поэтому со схемами подвески китайцы не заморачивались. Спереди — стойки McPherson, сзади — балка.





Куда интересней заглянуть чуть выше подвесок — в днище автомобиля. Там располагается батарея емкостью 59 кВт·ч. Ячейки для аккумулятора поставляет фирма CATL. Производитель обещает запас хода в 510 км. Это значит, что в реальных условиях эксплуатации можно рассчитывать на 350—400 км.





В движение машину приводит 184-сильный электромотор, расположенный на передней оси. Полноприводных вариантов не предусмотрено. Пик тяги приходится на 300 Н·м, что для автомобиля стоимостью около 20 тысяч долларов неплохой показатель. До сотни Aion S разгоняется менее чем за 8 секунд. С доставкой до Минска такой электрический седан обойдется дешевле, чем покупка и привоз слегка битой Tesla.

Nio ES6

Кроссоверы фирмы Nio неоднократно попадали на страницы Onliner. Пока все три модели данного производителя продаются в Китае, хотя создатели ориентировались на экспорт. Nio — это одна из тех компаний, которые либо выстрелят как Tesla, либо провалятся как Qoros. Но одно можно сказать точно — эти машины отличаются от других китайских электрокаров высочайшим вниманием к качеству и характеристикам. Цена соответствующая — с доставкой до Беларуси кроссовер ES6 будет стоить от 58 до 80 тысяч долларов.





Зато даже в базовом исполнении вы получаете полный привод, 5,6 секунды до сотни, большую батарею емкостью 70 кВт·ч и современные опции. Новым такой кроссовер у нас вряд ли кто-то купит, но через пару лет, когда на рынке появятся подержанные ES6, вариант будет очень даже интересным. Главное, чтобы компания Nio продолжила работать и не было проблем с запчастями. Минимальный запас хода электромобиля составляет 430 км.





В салоне ES6 не хуже, чем в Tesla Model X. Как и у калифорнийского кроссовера, здесь цифровая приборная панель и вертикальный телевизор мультимедийной системы. Среди материалов отделки — алюминий, кожа, мягкий пластик.





Chery Tiggo 3xe 480

Чтобы не отпугивать вас большими ценами, завершим подборку двумя очень доступными моделями. Подробный обзор Chery Tiggo 3xe 480 мы делали месяц назад. Вспомним основные моменты. Это первый серьезный электромобиль Chery, хотя микро-EV производитель делал еще до Nissan Leaf. Кузов электрического кроссовера не отличается от Tiggo 2. Даже выемку для выхлопной трубы в бампере оставили. Но это и хорошо — не будет проблем с запчастями, ведь Tiggo 2 официально продается в Беларуси.





В Китае 3x доступен в исполнениях 400 с батареей на 49 кВт∙ч (запас хода — 350 км) и 480 с тяговым аккумулятором на 54 кВт∙ч (запас хода — 401 км). Топовая версия стоит в Беларуси около 19 тысяч долларов по курсу. Базовую можно взять чуть дешевле. Интерьер почти полностью копирует Tiggo 2. Конечно, это не тот салон, который хочется поставить на заставку компьютера, но все, что нужно для бюджетной машины, здесь есть. Имеется даже официальная поддержка Apple CarPlay и Android Auto.





Реальный запас хода такого кроссовера составит около 300 км. Разъем для быстрой зарядки постоянным током спрятан спереди, за пластиковой имитацией решетки радиатора. В том месте, где когда-то был бензобак, скрыт лючок медленной зарядки. Последняя будет пополнять энергию полностью разряженного Tiggo 3xe 480 до 100% где-то сутки.

Renault K-ZE

Если вы часто катаетесь по Минску, то наверняка уже встречали необычную модель Renault, смахивающую на компактную копию Sandero Stepway с более нарядным кузовом. Это электрический K-ZE, которые тоже потихоньку начинают привозить в Беларусь. Крохотный автомобильчик построен на базе индийского Renault Kwid. Уже официально объявлено, что K-ZE будут продавать в ЕС под брендом Dacia. Причем поставки EV в Европу будут осуществляться из Китая. Это будет самый доступный электрокар в регионе.





Характеристики K-ZE совсем скромные. Нависший над передней осью мотор развивает всего 45 л. с. и 125 Н·м. Аккумулятор, «съевший» пару сантиметров клиренса, имеет емкость менее 27 кВт∙ч. Реальный запас хода бюджетного электромобиля составит от 150 до 200 км. До сотни кроссовер массой менее тонны разгоняется очень долго — проще замерять календарем, а не секундомером. И это фактически его максимальная скорость.





В Китае модель стоит до 10 тысяч долларов по курсу. Вариант с логотипом Dacia будет чуть дороже, но и более укомплектованным. Кроссовер K-ZE подойдет тем, кто ищет второй автомобиль в семью и имеет возможность заряжать его каждую ночь у себя во дворе. А еще лучше — в гараже.