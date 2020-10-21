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Польша создаст рабочим из Беларуси хорошие условия
Источник материала: Навiны
По словам депутата Сейма Михала Щербы, Польша и Литва пошли на беспрецедентные шаги.
Он подчеркнул, что белорусам будут выдаваться бесплатные гуманитарные визы, пишет
За поправки в законопроект, который позволит белорусам с гуманитарными визами работать в Польше, должны проголосовать 27 октября.
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По словам депутата Сейма Михала Щербы, Польша и Литва пошли на беспрецедентные шаги.
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