Польша создаст рабочим из Беларуси хорошие условия

По словам депутата Сейма Михала Щербы, Польша и Литва пошли на беспрецедентные шаги.





Он подчеркнул, что белорусам будут выдаваться бесплатные гуманитарные визы, пишет polsha24 .

За поправки в законопроект, который позволит белорусам с гуманитарными визами работать в Польше, должны проголосовать 27 октября.