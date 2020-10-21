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Польша создаст рабочим из Беларуси хорошие условия

21.10.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам депутата Сейма Михала Щербы, Польша и Литва пошли на беспрецедентные шаги.

Польша создаст рабочим из Беларуси хорошие условия

Он подчеркнул, что белорусам будут выдаваться бесплатные гуманитарные визы, пишет polsha24.

За поправки в законопроект, который позволит белорусам с гуманитарными визами работать в Польше, должны проголосовать 27 октября.

 

 
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По словам депутата Сейма Михала Щербы, Польша и Литва пошли на беспрецедентные шаги.
 
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