Audi договорилась с китайцами о создании нового СП по выпуску электромобилей

Источник материала: Tut.by

Компания Audi и китайский концерн FAW подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий цель будущего нового СП — его работа будет сосредоточена на выпуске электромобилей для рынка Поднебесной.









На самом деле Audi (входящая в состав концерна Volkswagen) и FAW на электромобильной ниве сотрудничают уже не первый год — в Китае уже выпускаются кроссоверы E-Tron и Q2 L E-Tron. Новая же совместная компания освоит выпуск еще более роскошных электрических моделей, в основу которых ляжет модульная платформа PPE, которую Audi разработала совместно с Porsche (она ляжет в основу, например, электрической версии Macan нового поколения).





Подробностей пока мало. Предполагается, что новое китайско-немецкое СП заработает в 2024 году, тогда же на рынок должны выйти и ее первые модели. Какие конкретно это будут машины, пока неясно. В Audi рассчитывают, что к 2025 году примерно треть продаж бренда в Китае составят электрифицированные модели.