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Тихановская и сотрудники силовых структур обсудили инициативу ByPol

21.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувший вторник Светлана Тихановская провела встречу с представителями силовых ведомств, которые перешли на сторону народа и объединились в инициативу ByPol, которая насчитывает около 20 человек.

Встреча прошла в Центре беларусской солидарности в Варшаве, сообщил телеграм-канал Тихановской.

«Бывшие сотрудники силовых структур обратились к Светлане Тихановской с намерением создать профсоюз силовых структур. Закон Беларуси не предусматривал наличие такового, но своим легитимным лидером представители ByPol считают именно Светлану Тихановскую, поэтому спросили ее разрешения», - говорится в сообщении.

Светлана поддержала создание профсоюза и предложила собеседникам провести отдельную закрытую встречу по вопросу перехода сотрудников силовых структур на сторону беларусского народа.

 
 
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В минувший вторник Светлана Тихановская провела встречу с представителями силовых ведомств, которые перешли на сторону народа и объединились в инициативу ByPol,...
 
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