Тихановская и сотрудники силовых структур обсудили инициативу ByPol

Источник материала: АФН

В минувший вторник Светлана Тихановская провела встречу с представителями силовых ведомств, которые перешли на сторону народа и объединились в инициативу ByPol, которая насчитывает около 20 человек.

Встреча прошла в Центре беларусской солидарности в Варшаве, сообщил телеграм-канал Тихановской.

«Бывшие сотрудники силовых структур обратились к Светлане Тихановской с намерением создать профсоюз силовых структур. Закон Беларуси не предусматривал наличие такового, но своим легитимным лидером представители ByPol считают именно Светлану Тихановскую, поэтому спросили ее разрешения», - говорится в сообщении.

Светлана поддержала создание профсоюза и предложила собеседникам провести отдельную закрытую встречу по вопросу перехода сотрудников силовых структур на сторону беларусского народа.