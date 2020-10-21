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Лукашенко предоставил дополнительные льготы застройщику комплекса «Минск-Мир»

21.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пенсионер Лукашенко указом №456 предоставил дополнительные льготы застройщику «экспериментального многофункционального» комплекса «Минск-Мир».

«В частности, право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования (направлено на сокращение времени разработки проектной документации)», - говорится в официальном комментарии к документу.

«…предоставляется право на определение стоимости объектов долевого строительства на основании фактически понесенных затрат; временное изъятие и использование на безвозмездной основе для нужд строительства зданий и сооружений, расположенных на территории комплекса и подлежащих сносу; создание юридического лица (управляющая организация), осуществляющего эксплуатацию общего имущества совместного домовладения зданий, входящих в комплекс, и его обслуживание», - также сказано в комментарии.

Кроме того, власти решили сохранить здание РУП ”Белаэронавигация“, расположенное на территории комплекса и ранее попадавшее под снос.

Пикантность данного указа заключается в том, что еще весной этого года появилась информация о том, что сербские инвесторы вышли (возможно частично) из проекта «Минск-Мир», продав его инвесторам из ОАЭ.

 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионер Лукашенко указом №456 предоставил дополнительные льготы застройщику «экспериментального многофункционального» комплекса «Минск-Мир».
 
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