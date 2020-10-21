Глава МИД ЕС: Режим Лукашенко не идет на диалог – абонент недоступен

Источник материала: АФН

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что власти Беларуси начинают впадать в отчаяние, а терпение людей подходит к концу.

Такое мнение озвучил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сославшись на угрозу белорусских силовиков начать применять боевое оружие для подавления протестов.

"Это сигналы, вызывающие большое беспокойство, но это также и признаки отчаяния властей", - отметил Боррель.

При этом он считает, что терпение людей в Беларуси подходит к концу. Признаком этого, по его словам, стал "народный ультиматум", выдвинутый лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Боррель выступал во вторник, 20 октября, на обсуждении в Европарламенте доклада об отношениях с Беларусью. Автор доклада - литовский депутат из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс - напомнил о том, что протесты в Беларуси не прекращаются уже более 70 дней, сообщает DW .

"Белорусы подвергаются незаконным арестам, унижениям, нападениям, им наносят травмы. Это делают правоохранительные органы, которые должны были бы их защищать... Вся эта жестокость совершается из-за одного человека - Александра Лукашенко, ставящего свои интересы выше будущего белорусского народа и независимости Беларуси", - заявил Ауштрявичюс. По его словам, рецепт, к которому должен прибегнуть ЕС, сводится к трем простым вещам: солидарность, поддержка и санкции.

Такой подход считает правильным представитель фракции "Европейских консерваторов и реформистов" Анна Фотыга. "Уже более 70 дней идут решительные протесты белорусов против президента-узурпатора, использующего всю мощь страны против мирного населения", - отметила она и призвала расширить санкции, а также усилить поддержку людей в Беларуси.

Поддержал идею внести новые фамилии в санкционный список и хорватский социал-демократ Тонино Пицула, хотя в других случаях его фракция занимает, скорее, сдержанную позицию по вопросу о санкциях. Он также подчеркнул, что ЕС должен предоставить помощь жертвам репрессий в Беларуси.

"Мы уже в четвертый раз проводим дебаты (о Беларуси). Пока мы ведем дебаты, тех, кто имеет смелость выступать против несправедливости и насилия, похищают, задерживают, бросают в тюрьму, бьют, подвергают пыткам и насилуют... Достаточно дебатов, давайте перейдем к делам", - призвала евродепутат из Германии Виола фон Крамон из фракции "зеленых".

Она, в частности, предложила внести в санкционный список всех, кто выполняет незаконные приказы Лукашенко, а также предоставить шенгенские визы и возможность работы в ЕС тем, кто подвергается преследованиям в Беларуси.

"Всем жестоким режимам когда-то приходит конец. Диктатура Лукашенко - не исключение. Мы должны подготовиться к мирной передаче власти и уже сейчас пообещать финансовую помощь демократическому правительству после ухода Лукашенко", - отметила фон Крамон.

Европарламент не имеет прямого влияния на выработку внешнеполитического курса Евросоюза. Но литовский евродепутат от крупнейшей фракции - Европейской народной партии - знает, что может сделать сам парламент: создать миссию из бывших президентов и премьеров - по примеру миссии экс-президента Польши Александра Квасневского и бывшего спикера Европарламента Пэта Кокса. Такую миссию Европарламент сформировал в 2012 году для мониторинга политически мотивированных уголовных дел в Украине, в частности, против экс-премьера Юлии Тимошенко.

Еще одно предложение Кубилюса - создать специальный центр для "международного расследования преступлений ОМОНа". Его заданием стала бы регистрация нарушений и предоставление правовой помощи пострадавшим в ходе протестов.

Практически все выступившие евродепутаты высказались в поддержку доклада. Критически отозвался о нем только представитель правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани.

Его, впрочем, не устраивает только пункт доклада, призывающий признать результат президентских выборов в Беларуси на основании социологического опроса в интернете. "Это очень опасный для демократии метод", - подчеркнул евродепутат.

Действительно, в докладе приводится опрос платформы "Голос", по итогам которого Тихановская получила большинство голосов. Однако в нем не уточняется, что сам "Голос" не претендует на знание истинных результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа, а лишь утверждает, что они сфальсифицированы.

Боррель, в свою очередь, во втором выступлении в конце дебатов подчеркнул, что единственный выход из ситуации - это проведение новых, честных и справедливых выборов. В этом заключается официальная позиция Евросоюза, согласованная министрами иностранных дел неделей ранее.

Боррель напомнил, что ЕС не признал результаты выборов 9 августа, по итогам которых Александр Лукашенко объявил себя президентом Беларуси. Заочно обращаясь к Лукашенко, Боррель сказал: "У вас нет демократической легитимности, мы не признаем вас легитимным президентом Беларуси".

Глава дипломатии Евросоюза добавил, что поддерживает предложение ОБСЕ выступить посредником между Лукашенко и оппозицией. Но шансы, что власти Беларуси пойдут на такой диалог, он считает невысокими: "Я не говорю, что их нет, но они ограничены".

9 октября Боррель говорил по телефону с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, но на дальнейшие контакты с Брюсселем Минск не идет. "Я должен сказать, что к моему сожалению, белорусские власти совершенно не отвечают. Как говорится, абонент недоступен", - посетовал Боррель.