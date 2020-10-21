Россия не вмешивается в Беларусь, но и деньги не хочет давать Лукашенко

Ведущая программы «Итоги недели» на российском телеканале НТВ Ирада Зейналова 18 октября, говоря о непрекращающихся протестах в Беларуси, жестко раскритиковала белорусские власти. Касательно заявлений Александра Лукашенко о дружбе с Россией она заявила, что для РФ «сейчас важнее результат, насколько Лукашенко сможет договориться со своим народом и насколько его заверениям поверят сами белорусы».





Зейналова отметила, что Минск получил от Москвы кредит на 500 млн долларов, «который сразу же вернулся в Россию в качестве долга за газ».





«Он должен понять, что следующий транш, который также уйдет на оплату долгов, будет очень сильно зависеть от того, как он выполнит свои обещания: и по транзиту нефтепродуктов через наши порты, и по референдуму по Конституции, после которого должны пройти выборы», — сказала ведущая.





При этом она подчеркнула, что Россия не вмешивается в дела Беларуси, но не хочет давать деньги тем, кто обещания не выполняет.





Беларусь получила первые $500 млн кредита, согласованного с Путиным





сообщает Телеграф, Беларусь получила первый транш $1,5-миллиардного кредита от Евразийского банка развития, который ранее был согласован с президентом РФ Владимиром Путиным. КакТелеграф, Беларусь получила первый транш $1,5-миллиардного кредита от Евразийского банка развития, который ранее был согласован с президентом РФ Владимиром Путиным.





Беларуси предоставили кредит сроком до десяти лет с льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет). Деньги будут направлены на поддержку бюджета Беларуси «в условиях негативных последствий пандемии COVID-19».





В свою очередь Минфин РФ заявляет, кроме средств Фонда, Беларусь получит кредит на $1 млрд от России. Его предоставят двумя траншами: первые 500 млн долларов Беларусь получит в 2020 году и вторые 500 млн долларов — в 2021 году.



