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Банк ВТБ закрывает большие офисы и открывает мини-отделения

21.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Банк ВТБ (Беларусь) размещает объявления о продаже своих офисов. Office Life поинтересовался у банка, с чем это связано. В

В Банке ВТБ (Беларусь) нам рассказали, что банк сейчас оптимизирует сеть и процессы, поэтапно трансформируя свой бизнес.
Одним из таких этапов является повышение эффективности действующей региональной сети, а также развитие более мобильных форматов обслуживания. Мини-отделения Банка ВТБ (Беларусь) с использованием банкомата с функцией cash recycling с расширенным функционалом вместо кассового узла активно открываются не только в столице, но и в регионах. «Отличительной особенностью такого офиса является компактная площадь (всего 10 м²), при этом клиент может воспользоваться максимально широким перечнем финансовых услуг», — пояснили в банке.

«Мы продолжаем развивать омниканальный сервис, сочетающий в себе возможность получения всех продуктов и услуг как в широкой сети отделений, так и в передовых цифровых каналах. Нашей системой дистанционного банковского обслуживания пользуются более 73 тыс. зарегистрированных пользователей, и с каждым месяцем популярность обновленного „Интернет-банка“ и VTB mBank только растет», — добавили в Банке ВТБ (Беларусь).
 
 
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Банк ВТБ (Беларусь) размещает объявления о продаже своих офисов. Office Life поинтересовался у банка, с чем это связано. В
 
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