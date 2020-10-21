Умер известный ученый и общественный деятель Юрий Воронежцев

Юрий Воронежцев в 1989 году был выбран народным депутатом СССР от Гомеля . Занимался проблемами радиации.





Юрий Иванович оставался главным экспертом в регионе по радиации и последствиям аварии на ЧАЭС, а также последовательным противником строительства БелАЭС.





Воронежцев — автор более 30 изобретений, двух монографий и около 50 научных публикаций.



