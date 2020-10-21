|
Рекорд Месси в Лиге чемпионов
Источник материала: Партизан
Аргентинец забил в 16-ти сезонах турнира подряд.
Во вторник, 20 октября, Барселона принимала Ференцварош в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:0.
Нападающий Барселоны Лионель Месси открыл счет в матче, реализовав пенальти на 27-й минуте поединка, тем самым установив историческое достижение Лиги чемпионов. Аргентинец стал первым в истории турнира, кто забил в 16-ти сезонах подряд. Об этом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аргентинец забил в 16-ти сезонах турнира подряд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)