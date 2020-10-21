Рекорд Месси в Лиге чемпионов

Во вторник, 20 октября, Барселона принимала Ференцварош в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Нападающий Барселоны Лионель Месси открыл счет в матче, реализовав пенальти на 27-й минуте поединка, тем самым установив историческое достижение Лиги чемпионов. Аргентинец стал первым в истории турнира, кто забил в 16-ти сезонах подряд. Об этомkorrespondent.net со ссылкой на Squawka.