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У одного из лидеров Союза поляков в Беларуси прошел обыск
Источник материала: Партизан
В Гродно у председателя совета Союза поляков в Беларуси Анжелики Орехво вчера вечером дома прошел обыск, сообщает
В рамках какого дела — пока не уточняется.
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В Гродно у председателя совета Союза поляков в Беларуси Анжелики Орехво вчера вечером дома прошел обыск, сообщает «Белсат».
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