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Карбалевич: Что стоит за созданием пророссийской партии и при чем здесь конституционная реформа?

21.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Можно не сомневаться, что эта партия будет иметь огромную материальную, политическую, информационную поддержку из Москвы".

Карбалевич: Что стоит за созданием пророссийской партии и при чем здесь конституционная реформа?
За долгое время правления Лукашенко в Беларуси зарегистрировали немало проевропейских партий, независимых медиа и аналитических центров. А вот пророссийских партий, которые бы выступали за большую интеграцию с Россией, чем официальный Минск, до сих пор нет. И это несмотря на 30 лет безостановочной интеграции с РФ, пишет политический обозреватель "Свободы" Валерий Карбалевич.

Столь странный парадокс объясняется довольно очевидной причиной: Лукашенко чувствовал, что от России происходит большая угроза для его власти, чем от Европы. Ведь у Москвы возможностей влиять на союзника несравнимо больше, чем у ЕС. Поэтому режим блокировал любую попытку легитимизировать здесь российское присутствие на уровне политической партии.

Когда-то, в 2014 году, Сергей Костян пытался зарегистрировать партию "Белорусский славянский комитет", но получил отлуп. В 2016 году власти даже посадили в тюрьму трех блогеров российских шовинистических сайтов за сильное пристрастие к «русскому миру». Поэтому никаких шансов у пророссийских сил легализовать свое присутствие до сих пор не было.

И вот новая попытка. 18 октября в Минске состоялось заседание организационного комитета по учреждению политической партии "Союз". Активисты пророссийских организаций посчитали, что пришло их время. В момент, когда власть Лукашенко критически зависит от поддержки России, сторонники "русского мира" решили, что нужно ковать железо, пока горячо, и быстренько создать и зарегистрировать свою партию. И пусть власти попытаются сейчас отказать. В таком случае Лукашенко будет иметь дела с Кремлем.

То есть именно сейчас у пророссийских активистов появились большие шансы создать центр консолидации сторонников тесного союза с Россией на антизападной, антидемократической основе, на противопоставлении себя белорусскому национализму.

Можно не сомневаться, что эта партия будет иметь огромную материальную, политическую, информационную поддержку из Москвы.

И здесь просматривается реализация более масштабного российского проекта. Вот сейчас Москва настаивает на реализации конституционной реформы в Беларуси. Новая Конституция должна предусматривать уменьшение полномочий президента и увеличение роли парламента. И здесь на арене появляется пророссийская партия "Союз". На фоне большой лояльности белорусов к России эта партия должна получить на парламентских выборах огромную поддержку. Возможно, сформировать правительство. Ну, а дальше - политика "углубления интеграции". И не нужно больше вести бесконечные споры с недоговороспособным Лукашенко. Российские деньги и "мягкая сила" должны сыграть свою решающую роль. Такие планы.

Поэтому упомянутая инициатива не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд, перевод ex-press.by
 
Теги: Минск
 
 
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