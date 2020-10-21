Говорит, что хочет бизнес, а на самом деле — замуж. Что еще мешает людям начать свое дело

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта youtube.com

Почему кто-то запускает бизнесы один за другим, а кто-то даже первое дело открыть не решается? Психолог и HR Лия Хведчина пояснила это на примерах успешных специалистов, которые не могли сделать первые шаги в бизнесе. Она рассказала о том, как преодолеть страхи, найти «дело всей жизни», поверить в свои силы и, наконец, стать предпринимателем.

Лия Хведчина

Психолог, HR в ИТ

Кто эти люди, которых не остановить?

— Думая о том, как люди приходят в собственный бизнес, представьте такую картину: вы заканчиваете университет, попадаете на первую работу, у вас хороший (а может, и не очень) начальник. На старте вы зарабатываете немного. Вы надеетесь на быстрый карьерный рост, но понимаете, что так просто ничего не получится. Начинаете погружаться в профессию, а через какое-то время осознаете, что она вас не очень-то и вдохновляет.

Проходит несколько лет: вы немного продвинулись в профессии, чуть-чуть устали, зарплата осталась на месте, роста в геометрической прогрессии нет (только если вы не в ИТ-секторе или ваша оплата зависит от процента с продаж. Пандемия и политическая обстановка еще больше подрывают ваш стойкий дух.

И вот вы в очередной раз приходите с работы, листаете ленты новостей или Instagram, а там — люди улыбаются: они заняты, делают то, что им нравится, да еще и зарабатывают на этом. Да, сразу у них не получается, но они работают на себя, учатся — и к ним приходят первые результаты.

Вы понимаете, что тоже хотите большего: заниматься любимым делом, быть свободным, зарабатывать больше. Вы хотите создавать что-то новое, влиять на результаты своего труда. И вы принимаете решение: я буду искать, как и какое дело я могу начать.

Согласно статистике , причины, по которым люди начинают свое дело, такие:

Желание быть начальником самому себе — 26%

Стремление делать то, что любишь — 23%

Подвернулась возможность — 19%

Разочарование в работодателях — 12%

Жизненные обстоятельства — 8%

Потеря работы — 6%

Неготовность уйти на пенсию — 6%

После того как вы осознали желание открыть собственное дело, вы начинаете поиск своего направления: вспоминаете детские увлечения, ищете среди того, что вам нравится здесь и сейчас. И, возможно, анализируете ниши, которые популярны и прибыльны, подбираете наиболее близкую для себя. В итоге — идея найдена, все готово, можно начинать. Но вы не начинаете. Делаете «вдох перед стартом» раз, делаете два, но потом — все откладываете. На этом этапе многих останавливает объективная статистика «гибели» молодых небольших бизнесов. Например, есть данные о том, что за прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли.



Есть и более подробная мировая статистика , согласно которой 56% стартапов доживают до 5 лет, остальные 44% начинающих предпринимателей оказываются не у дел. Детальнее цифры выглядят так:

80% — достигают второго года существования

70% — третьего года

62% — четвертого года

56% — пятого года.

Но кто эти люди, которые, зная статистику, все равно рискуют и начинают? По моему опыту, эти люди обладают следующими преимуществами:

1. У них есть базовое ощущение безопасности, они знают, что мир «хороший». Такие люди верят, что с ними будут происходить позитивные события, а даже если не так, то все происходящее будет воспринято как полезный опыт. Причина кроется в детстве — им разрешали пробовать себя в том, что им нравится. Их не ругали за неверные решения, говорили, что жизнь — это интересно, нужно пробовать, получать обратную связь от мира, работать над ошибками и идти дальше.

2. Они привыкли много работать. Для них труд — не каторга, они получают удовольствие от процесса. Скорее всего, у них в семье были обязанности, им не давали поблажек и не баловали. Они научилось трудиться и радоваться этому.

3. Они не боятся быть самими собой, выражать свое мнение, воплощать свои мечты. Они не стараются быть «хорошими», они делают то, что им нужно, обращаясь за советом только к авторитетным для них людям.

4. Они гибкие — способны быстро реагировать на ситуацию, предлагать нестандартные решения. Они не зацикливаются на своей собственной точке зрения, они открыты к мнению окружающих, потому что хотят, чтобы дело двигалось. Способность осознать собственную ценность и ценность других, а затем правильно расставлять приоритеты (так, чтобы бизнес был впереди, а эгоизм позади) — также закладывается в детстве.

5. Для них ценно развитие. Они уже умеют или активно пытаются и учатся брать на себя ответственность. Они нарабатывают высокие профессиональные качества и, достигнув «потолка» в найме, становятся на следующую ступень — пробуют создать что-то новое самостоятельно.

Но что останавливает тех, кто не может начать свой бизнес?



Фото с сайта kuda-sochi.ru

Ложная мотивация

Я сразу перейду к примерам из жизни, чтобы было понятнее, что именно я имею в виду. Приходит девушка на консультацию с запросом: хочу начать свое дело, найти то, что мне нравится, реализовать себя. Я задаю ей один вопрос: «Через год я тебя встречу и увижу счастливой, что для этого должно произойти?» Первое, что она отвечает: «Я выйду замуж».

И я понимаю, что девушка хочет «убежать» в свое дело, чтобы не решать тот вопрос, который ее волнует на самом деле.

Так происходит психологическая подмена. Ведь мотивация — это то, почему мы делаем то, что мы делаем. А ложная мотивация — это когда мы думаем, что делаем что-то ради одних целей, а подсознательно — они у нас другие, то есть мы обманываем сами себя.

Из этого можно сделать вывод: когда вы принимаете решение запустить собственный бизнес — важно осознать, что на самом деле вами движет. Это может быть желание что-то доказать себе, близким, окружению («погоня» за признанием) или искреннее желание делать то, что вам нравится. В первом варианте — каждый шаг будет даваться с трудом, так как фокус внимания у вас будет сильно смещен не на процесс, а на результат. А результаты сразу не приходят. И человек это подсознательно чувствует — поэтому и не начинает бизнес.

Что делать? Чтобы понять, что на самом деле вами движет, попробуйте себе ответить на следующие вопросы:

Я хочу приносить пользу людям или добиться признания?

Я хочу делать то, что мне нравится, или «убежать» в свое дело?

Какие свои потребности я хочу закрыть тем, что открою свое дело?

Скажите себе честно: чего вам на самом деле хочется, и начните работать над этим:

Если вам нужна семья — проработайте отношения с родителями (проанализируйте разный семейные сценарии, свои требования к партнеру и т.д.)

Если вы ищете признания — найдите свою собственную ценность, уникальность работу (дело) и окружение, которые помогут вам это ощущать и быть реализованным.

И вот тогда начинать что-то свое будет легче и намного проще.

В результате: девушка, о которой шла речь, выбрала профессию стилиста и очень быстро сделала в ней первые шаги, так как ей нравился сам процесс и она честно говорила, что готова была заниматься этим и бесплатно. Ей не нужно было никому ничего доказывать, ей был интересен каждый шаг. Это и есть истинная мотивация. Ее сложно спутать с чем-то еще:)



Фото с сайта emotions.by

Страх выглядеть «неудачником» в глазах окружающих

Здесь — история, противоположная предыдущей. Успешная женщина, которая с самого детства решила, что ее можно любить только за то, что она делала. Она была отличницей в школе, не расстраивала родителей, всегда старалась всем понравиться. С каждым новым достижением она чувствовала, что взбирается все выше и выше, и цена ошибки на каждой новой ступени становилась для нее все выше. Она достигла топовой позиции в крупной компании, но в какой-то момент поняла, что строчить отчеты и управлять проектами ей никогда толком не нравилось.

Ее тянуло к красоте, ей очень нравилось делать макияж и прически. И, кажется, здорово! Начинай, пробуй. Но у этой женщины — другая картина: она боится того, что будет неправильной и недостойной, если будет таким заниматься. Ее образ «успешной» и «правильной» будет разрушен. В глазах других она станет «неудачницей». А этого она допустить не может. И она остается в корпорации, не начинает свое дело.

Что делать? Если вы узнаете в этой героине себя — вам стоит разобраться, где вы живете свою жизнь, а где реализуете желания других. Для этого — сделайте следующее упражнение: возьмите лист А4 и разделите на 3 части:

В первой части опишите образ того, каким вы быть не должны, каким вы себе запрещаете быть

Во второй части листа опишите образ того, каким вам нужно и правильно быть (какой «я — хороший»)

И в оставшейся части опишите образ настоящего себя (кто вы есть).

Это упражнение помогает понять и ответить себе на очень важные вопросы: что я делаю, чтобы быть «хорошим» и всем нравиться, а что я делаю, потому что это моя внутренняя потребность. После нахождения ответов с ними можно работать:

Специально быть не таким, изо всех сил 1 час в день быть неправильным (не так мыть посуду, не убрать вовремя и т.д.)

Постараться каждую неделю делать 1 дело, которое вам нравится (не масштабное, а мелкое): купить одежду, которая нравится только вам, книгу, которую давно хотели прочитать, и т.д.

Учиться себя чувствовать: завести дневник успеха, где каждый день описывать свои мысли, ощущения, эмоции, чувства

Найти примеры успешных людей в мире бизнеса, которые ведут себя «неправильно» с точки зрения вашего окружения, и начать изучать их взгляд на мир, мысли, поступки

Обратить свое внимание на семью: чье мнение для вас важнее всего, чью любовь вы хотите заслужить своей «правильностью», задайте себе вопрос: как я могу дать эту любовь себе сам?

В результате: наша героиня поняла, что своими поступками все это время пыталась стать значимой в глазах папы, всеми силами пыталась заслужить его любовь (а он с детства обращал внимание только на достижения в учебе, карьере, но никак не на то, что у нее получается делать что-то красивое).

В итоге женщина начала искать, как она может сама дать себе ту поддержку и любовь, которую пыталась заслужить: стала больше уделять времени самой себе, подписалась в соцсетях на людей, которые ее вдохновляют, делала каждую неделю то, что противоречило ее понятию «хорошей» девушки — и спустя некоторое время она пошла на курсы по макияжу, начала накладывать его бесплатно, получила первые отзывы.

Постепенно у нее сформировалась база клиентов, она начала зарабатывать первые деньги. И через год — полностью ушла в свое дело.



Фото с сайта miltonolga.com

Страх взять на себя ответственность

«А что, если я не справлюсь? А если я некачественно окажу услугу?» — очень частый вопрос, который останавливает людей на полпути. Да, начать свое дело — значит стать начальником самому себе, который берет на себя ответственность и отвечает за последствия своих решений. Такова цена свободы.

Поэтому очень важно быть внутренне достаточно взрослым, в определенной степени независимым от других (в частности, от родителей). Не ждать, что тебе «подстелят соломку» или подстрахуют. А многие к этому не готовы — и это их останавливает.

Что делать? Учиться принимать решения и не бояться последствий:

Первый шаг — посмотреть, какие у вас отношения с родителями. Где они все еще вас страхуют, а где вы опираетесь на себя. И начать постепенно забирать всю ответственность — от покупки небольших вещей до принятия серьезных решений.

Второй шаг — начать принимать самостоятельные решения в других областях: на работе, в общественной деятельности и т.п. (начинать с совсем небольших поступков, постепенно увеличивая ответственность).

Третий шаг — искать опору внутри себя (как вы можете себя поддержать, если все идет не по плану?) и учиться принимать решения, когда ставки высоки.

В результате: герой этого примера — парень, начинающий психолог, который долгое время откладывал запуск бизнеса и даже не пытался искать клиентов. Он проанализировал свое поведение и понял, что часто не берет на себя ответственность и винит других в том, что происходит в его жизни. И затем он выбрал принцип: «Я — причина всего, что происходит в моей жизни» — и взял на себя ту ответственность, которую раньше просто перекладывал на других. Начал учиться принимать решения сам, спокойно относясь к последствиям.

Вскоре у него получилось найти нескольких клиентов, которые были готовы поработать с ним бесплатно. Парень волновался, но взял на себя эту ответственность. Спустя некоторое время клиенты получили первые результаты, порекомендовали его своим друзьям — так начала формироваться клиентская база.



Кадр из фильма «Анализируй это». Фото с сайта biplane.ru

Семейные установки и программы

Следующий наш герой занимается тем, что ему нравится и хорошо у него получается — дизайном интерьера. Но при этом — работает бухгалтером на полный рабочий день. Компания платит ему стабильно высокую зарплату. Какое-то время для него оплата этого труда перекрывала интерес, но через 5 лет этого все равно стало недостаточно.

Ему приходилось учиться на курсах и рисовать по ночам. В таком режиме долго не продержишься. Он очень хочет начать работать на себя как дизайнер, приобрести опыт, а потом открыть свое агентство. Объективно — ничего не мешает начать, так как опыт, пусть и небольшой, уже есть. Его работы хвалят. Но парень не решается.

У него в голове крутится: «Ты можешь все потерять, у тебя должна быть стабильная жизнь». И эта установка настолько сильна, что ему тяжело даже думать о том, что он может работать на себя.

А если копнуть чуть глубже, то окажется, что именно это говорила ему мама или бабушка. А если смотреть еще дальше — то у него в семье раскулачивали прадеда… И как бы человек ни старался, пока семейные программы не проработаны, будет сложно сделать шаг вперед.

Что делать? Изучите свою семейную историю и найдите в ней повторяющиеся события.

Опыт нашей семьи очень влияет на то, кто мы есть сейчас и какой выбор делаем. Поэтому важно осознать: убеждение обосновано текущими событиями или причины следует искать в прошлом:

Изучите историю своей семьи и рода, отследите повторяющиеся события (например, семью раскулачивали несколько раз, после — часто родные теряли большую сумму денег)

Осознайте, какие мысли, действия и убеждения приводили к похожим ситуациям в настоящем

Выпишите убеждение, например, «лучше мало и стабильно, чем рисковать и начинать что-то свое»

Напишите на бумаге доказательства того, что лучше «рискованно и начинать что-то свое»

Сформулируйте новое позитивное убеждение: «Риск — это ответственность, я готов ее взять на себя, чтобы жить лучшей жизнью»

Начните отслеживать свои мысли, как только заметили старое утверждение, постарайтесь после сразу проговорить новое

Оставьте себе островок безопасности: можно рисковать, но не всем и сразу. Например, можно найти работу бухгалтером на половину рабочего дня, в остальное время — придумывать дизайн и т.д.

В результате: наш парень начал отслеживать, как на него влияют установки его семьи: стал «ловить» мысли, в которых присутствовали старые убеждения, и переформулировал их в новом, позитивном ключе. Говорил себе: «Это было с моими родными и со мной не связано. Я готов брать на себя ответственность и со мной такого не случится».

В итоге он перешел на удаленную работу в ИТ-компанию, у него появилось больше свободного времени. Он начал брать больше заказов по дизайну, получал все больше опыта, клиенты начали его рекомендовать. Через 1,5 года он нанял себе помощника.

Вместо заключения

Прежде чем начать что-то новое, постарайтесь ответить себе честно на несколько вопросов, которые я приводила выше. Самые главные из них:

Для чего я хочу это делать?

Готов ли я брать на себя ответственность?

Я пытаюсь кому-то понравиться или хочу жить своей жизнью?

Я придерживаюсь своих убеждений или на меня влияет опыт моей семьи?

Как только мы отвечаем себе на эти вопросы, решаем внутренние конфликты, видим свою ценность — нам становится намного легче начать делать то, что нравится: пробовать, набираться нового опыта и снова пробовать.

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