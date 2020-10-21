Группа компаний Praktika, которая управляет ТРЦ Galleria Minsk, приводит новые ритейл-бренды в Беларусь

Источник материала: ProBusiness





Группа компаний Praktika, которая управляет торгово-развлекательным центром Galleria Minsk, подписала договор аренды с крупной российской сетью парфюмерии и косметики «Золотое Яблоко» об открытии первого в Беларуси магазина.

Переговоры о выходе на белорусский рынок провел Булат Шакиров, президент Группы компаний Praktika и Российский союз торговых центров: России, Беларуси, Казахстана. Первый магазин сети «Золотое Яблоко» площадью 1000 кв. м откроется в начале будущего года в ТРЦ Galleria Minsk.

Главной особенностью сети «Золотое Яблоко» является большая площадь магазинов, огромный ассортимент брендов, особая атмосфера и высокое качество обслуживания. Современный дизайн интерьера, использование экологичных материалов и интуитивное деление пространства по зонам.

Компания сотрудничает с ведущими производителями парфюмерии и косметики, такими как Chanel, Dior, Giorgio Armani, Tom Ford Beauty, Clarins, Shiseido, Maison Francis Kurkdjian, Clinique, Estée Lauder. Кроме того, в магазине большие отделы с азиатской и органической косметикой.

«Договоренность об открытии первого магазина крупнейшей сети „Золотое Яблоко“ в нашем ТРЦ стало логичным продолжением реализации стратегии по развитию Galleria Minsk, в основе которой лежит обеспечение 100% заполняемости торгового центра, увеличение доходности объекта, оптимизация управления и усиление концепции путем привлечения новых интересных брендов», — отметил руководитель Группы компаний Praktika Булат Шакиров.





По его словам, несмотря на весеннюю волну распространения COVID-19 и усиление кризисных явлений в экономике, сегодня торговый центр достиг докоронакризисного уровня посещаемости.

В этом году также появились новые бренды, некоторые из которых открыли свои магазины только в данном торговом центре.

Так, в апреле на 5 этаже ТРЦ Galleria Minsk открылся первый детский магазин международного модного дома United Colors of Benetton.





30 июля на втором этаже Galleria Minsk открылся магазин молодежного fashion-бренда Stradivarius площадью 500 кв. м (бренд входит в крупнейшую мировую группу Inditex). В магазине представлены коллекции качественной практичной ультрамодной молодежной одежды, обуви и аксессуаров. Данный бренд формирует мощный трафик, прежде всего, платежеспособной молодой аудитории.





В начале сентября открылся первый в Беларуси магазин федеральной российской сети Familia. В одном большом торговом пространстве площадью 1500 кв. м на 5-м этаже ТРЦ представлен широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома известных мировых и локальных брендов со скидками до 85%.





Также на 5-м этаже была открыта вторая очередь модной локации Trend Park . Теперь эта локация площадью более 600 кв. м стала крупнейшей многофункциональной площадкой, где представлены вещи белорусских дизайнеров.

















ТРЦ Galleria Minsk в период весеннего распространения COVID-19 ввел повышенные санитарные правила внутри торгового центра и совместно с крупнейшими операторами фудкорта активно участвовал в поддержке белорусских врачей .

Все это способствовало укреплению лояльности посетителей и позволило управляющей компании достичь докризисных показателей по посещаемости.





О Группе компаний Praktika

Praktika работает на рынке более 15 лет. Компания создана для эффективного управления коммерческой недвижимостью. Является членом Российского союза торговых центров: России, Беларуси, Казахстана, созданного летом этого года. В сферу деятельности входят стратегический консалтинг. Является членом разработка коммерческой концепции, проектирование и строительство, эксплуатация и профессиональное управление объектами.

ТРЦ Galleria Minsk стал седьмым проектом в портфеле компании. Общая площадь всех проектов Praktika Development превысила 1 млн кв.м.

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О сети «Золотое Яблоко»

« Золотое Яблоко » — сеть флагманских парфюмерно-косметических магазинов в России. Имея всего 17 магазинов, сеть уже занимает 3-е место по товарообороту среди ритейлеров парфюмерии и косметики в России и второе место в e-commerce. Каждый магазин сети по эффективности работы приравнивается к 20-ти магазинам других ритейлеров и занимает 1-е место в стране по выручке с одного квадратного метра. В городах-миллионниках достаточно всего одного парфюмерного супермаркета, чтобы каждая четвертая девушка выбрала именно «Золотое Яблоко».

Первый магазин в формате парфюмерного супермаркета был открыт в 2004 году, и с тех пор сеть активно развивается, имея на данный момент магазины: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Казани, Хабаровске, Саратове и в Нижнем Новгороде.

Средняя площадь супермаркетов в России — 1500 кв.м.