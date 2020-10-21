Спецверсию Audi TT RS посвятили 40-летию полного привода Quattro

Источник материала: Tut.by

Компания Audi представила лимитированную версию спорткара TT RS, которая называется 40 years of quattro. Поводом для ее выпуска стал 40-летний юбилей фирменной системы полного привода Quattro.





TT RS 40 years of quattro получила окрашенный в белый цвет Alpine white кузов, в белый окрашены также и оригинальные 20-дюймовые колесные диски. От исходной версии купе отличается также капотом с вентиляционным отверстием из глянцевого карбона, специальным аэродинамическим пакетом (накладки на бамперах и порогах, сплиттер, диффузор и стационарное антикрыло сзади) и наклейками на капоте, боковинах, крыше и задней части, напоминающими ливрею специально модифицированного Audi Sport Quattro S1, на котором Вальтер Рёрль одержал победу в 1987 году в гонке Pikes Peak.









В салоне TT RS 40 years of quattro для отделки дверей и спортивного рулевого колеса с нулевой меткой используется алькантара черного цвета, а спортивные сиденья получили комбинированную обивку черной кожей наппа и замшей с белой прострочкой и вышитый логотип спецсерии. Вместо заднего сиденья к заказу доступна поперечная распорка из карбона (масса купе в таком случае снижается примерно на 16 кг).





Техническая часть спецверсии TT RS осталась нетронутой. Пятицилиндровый мотор 2.5 TFSI (400 л.с. и 480 Нм крутящего момента) работает в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» S Tronic и постоянным полным приводом Quattro с многодисковой муфтой в приводе задних колес. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, максимальная скорость — 280 км/ч.





Всего будет выпущено 40 единиц TT RS 40 years of quattro — и все они за пределы Германии не попадут. Стоимость такой TT RS составляет 114 040 евро.