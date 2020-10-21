Netflix будет давать доступ к сервису бесплатно на пару дней

Источник материала: Onliner

Netflix планирует провести первое двухдневное мероприятие, в рамках которого любой желающий без подписки сможет в течение двух дней пользоваться сервисом и смотреть фильмы и сериалы. Такие ивенты заменят «бесплатный пробный период», который компания предоставляла ранее тем, кто планировал стать подписчиком сервиса. Таких бесплатных месяцев больше не будет.

Вместо этого стриминговый сервис планирует привлекать новых подписчиков через другие маркетинговые кампании. Бесплатные выходные станут одной из таких кампаний. Впервые ее протестируют в Индии 4 декабря.

Ранее компания пробовала альтернативные маркетинговые акции. В частности, отменяла платный доступ к некоторым своим фильмам и шоу.

Также компания подвела финансовые итоги работы в третьем квартале. Согласно прогнозу число подписчиков сервиса должно было вырасти на 2,5 млн, но увеличилось по факту на 2,2 млн. Выручка составила $6,44 млрд.