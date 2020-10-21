Для путешествий куда угодно. У KTM появился новый эндуро — 890 Adventure

Источник материала: Onliner

В январе 2021 года компания KTM начнет продажи нового среднеразмерного эндуро 890 Adventure. Накануне австрийский производитель рассекретил данную модель.

Новинка основана на базе 790 Adventure, который выпускается с 2019 года, но имеет другой двигатель объемом 889 куб. см. Эта параллельная «двойка» развивает 103 л. с. при 8000 об/мин. Новый движок нужен был в том числе для соответствия нормам Euro 5. Увеличенная мощность потребовала доработки коробки передач, нового сцепления и усиленных тормозов.





Австрийцы также доработали подвеску мотоцикла. Обещают, что KTM 890 Adventure будет более способным как на бездорожье, так и в пределах асфальта (по сравнению с 790-й моделью). Задний амортизатор здесь от фирмы WP Apex. Он настраиваемый. Спереди — перевернутая вилка с ходом 200 мм. Доработок потребовал и задний подрамник. Он стал легче и прочнее за счет применения новой стали. Весит мотоцикл 196 кг. 20-литрового бака хватит на 400 км. Высота по сиденью регулируется от 850 до 830 мм.





На борту эндуро есть ABS, трекшн-контроль с опциональным режимом Rally Mode (9 настроек!). За дополнительную плату можно заказать круиз-контроль, выхлопную «Акропович» и пр. Приборная панель, как и у других KTM, полностью цветная с ярким TFT-дисплеем.





KTM официально продается в Беларуси. За модель 790 Adventure местный дилер просит 42,7 тысячи рублей.