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Для путешествий куда угодно. У KTM появился новый эндуро — 890 Adventure

21.10.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В январе 2021 года компания KTM начнет продажи нового среднеразмерного эндуро 890 Adventure. Накануне австрийский производитель рассекретил данную модель.

Новинка основана на базе 790 Adventure, который выпускается с 2019 года, но имеет другой двигатель объемом 889 куб. см. Эта параллельная «двойка» развивает 103 л. с. при 8000 об/мин. Новый движок нужен был в том числе для соответствия нормам Euro 5. Увеличенная мощность потребовала доработки коробки передач, нового сцепления и усиленных тормозов.

Для путешествий куда угодно. У KTM появился новый эндуро — 890 Adventure

Австрийцы также доработали подвеску мотоцикла. Обещают, что KTM 890 Adventure будет более способным как на бездорожье, так и в пределах асфальта (по сравнению с 790-й моделью). Задний амортизатор здесь от фирмы WP Apex. Он настраиваемый. Спереди — перевернутая вилка с ходом 200 мм. Доработок потребовал и задний подрамник. Он стал легче и прочнее за счет применения новой стали. Весит мотоцикл 196 кг. 20-литрового бака хватит на 400 км. Высота по сиденью регулируется от 850 до 830 мм.

Для путешествий куда угодно. У KTM появился новый эндуро — 890 Adventure

На борту эндуро есть ABS, трекшн-контроль с опциональным режимом Rally Mode (9 настроек!). За дополнительную плату можно заказать круиз-контроль, выхлопную «Акропович» и пр. Приборная панель, как и у других KTM, полностью цветная с ярким TFT-дисплеем.

Для путешествий куда угодно. У KTM появился новый эндуро — 890 Adventure

KTM официально продается в Беларуси. За модель 790 Adventure местный дилер просит 42,7 тысячи рублей.

 
 
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В январе 2021 года компания KTM начнет продажи нового среднеразмерного эндуро 890 Adventure. Накануне австрийский производитель рассекретил данную модель.Читать далее…
 
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