Уголовный кодекс: за превышение власти или служебных полномочий предусмотрено лишение свободы до десяти лет

Источник материала: Onliner

В статье Уголовного кодекса, которую мы решили процитировать, говорится про пределы полномочий, про причинение ущерба и вреда правам и законным интересам граждан, про сопряженное насилие, мучение, оскорбление, а также про последствия. Рекомендуется к прочтению тем, кто властью обличен и служебными полномочиями наделен.

«1. Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (превышение власти или служебных полномочий), —

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, —

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, а равно умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».