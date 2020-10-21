Будет чисто. Наводим порядок в доме, где живут коты, собаки и прочие друзья человека

Источник материала: Onliner Уборка — дело неизбежное. Совершенно неважно, любит ли человек наводить порядок и с трепетом протирает от пыли каждую статуэтку или же предпочитает тратить время на что-то другое, — затратный по времени и достаточно монотонный процесс все равно будет присутствовать в его жизни — не зарастать же грязью. Вместе с компанией Karcher мы продолжаем разбираться в тонкостях уборки и узнаем, как можно облегчить и разнообразить себе «чистую» жизнь. В прошлую среду мы выяснили , каких правил стоит придерживаться, если в квартире живет младенец. В этот раз определимся, как убирать, когда вместе с людьми метры делят коты, собаки, мини-пиги — да кто угодно!

Этот текст совершенно точно не для тех, кто считает, что «хвостам» не место в квартире (хотя и такие люди в какой-то момент могут изменить точку зрения). Сегодня помогаем тем, кто жизни не может представить без четырех лап, мокрых носов, «торжественных» встреч у двери и прочих радостей любящего хозяина. Правда, справедливости ради стоит отметить, что к радостям прилагаются и дополнительные обязанности. Регулярная и более тщательная уборка — одна из них. Конечно, есть породы, которые не линяют, но шерсть «по всем углам» — это не единственное, на что надо обращать внимание.





— Шерсть в квартире — это не минус, не плюс, а данность для практически любого владельца животного. И этот факт стоит учитывать, когда человек только задумывается о том, чтобы завести кота или собаку, — рассуждает директор клининговой компании Sky Clean Алексей Калинчук. — Бороться с кажущейся вездесущей шерстью не так и сложно: достаточно иметь дома мощный пылесос и регулярно его использовать. Различные насадки помогут отчистить не только напольное покрытие, ковры, но и мебель (если питомец имеет доступ к креслам, диванам, кроватям).











Конечно, если шерсти много, пылесосить лучше каждый день. Но не всегда на это есть время, поэтому компактный и «самостоятельный» робот-пылесос станет отличным помощником. Животные быстро к нему привыкают и не боятся, а запускать аппарат можно как удаленно, настроив определенное время, так и в ручном режиме, убедившись, что домашние любимцы не оставили на полу никаких сюрпризов.









— Как же выбрать пылесос для дома? Конечно, надо смотреть на его мощность — для уборки квартиры вполне хватит 1200—1400 Вт. Только это должны быть честные ватты. Зачастую производители пишут на коробке что угодно — хоть 1800, хоть 2000, но на самом деле хорошо, если по факту будет хотя бы половина от указанных цифр. Перед покупкой стоит проверить аппарат — нажав кнопку включения, поднести шланг без удлиняющей ручки к ладони. Если шланг присосался и держится, значит, все хорошо — мощности пылесоса хватит для хорошей уборки. В противном случае надо искать дальше. Причем важно понимать, что пылесос с «обманкой» может быть как дешевым, так и дорогим. Так что лучше все протестировать, — предупреждает Алексей.





Что касается мытья полов, то и это следовало бы делать ежедневно. Но так бывает разве что в идеальном мире. Поэтому сойдемся на том, что полы надо мыть регулярно, периодически добавляя в воду дезинфектант (на бутылке средства для вашего типа напольного покрытия это будет указано).

И еще один момент: если во время уборки применяется химия, стоит убирать покомнатно — помыл пол и закрыл дверь, чтобы «хвосты» не надышались и не нализались различных средств. Не забываем и про проветривание.





— Мыть полы действительно важно: отдельные породы собак на радостях могут забрызгать слюной все вокруг. К тому же зачастую на полу могут оставаться кусочки еды, каких-то лакомств. С котами отдельная история — после посещения лотка они пройдут по всей квартире, запрыгнут на диван, кровать, а может даже и на стол. Поэтому помимо влажной уборки нельзя забывать про обработку животных от гельминтов и аналогичную профилактику для людей.

Также рекомендую подкладывать непромокаемые коврики под миски для корма (особенно если питомец на «натуралке»), а сами миски мыть ежедневно. Плюс нужно следить, чтобы любимцы не прятали под кроватями или за шкафом что-то съестное «на черный день».









Относительно мытья лап после прогулки — это само собой разумеющееся, даже не обсуждается. Ведь никогда не знаешь, кто бегал по этой же травке пять минут назад, здоровое ли было животное, какие следы оно оставило. Поэтому лапы, животик и мордочку моем после улицы обязательно. А после того как помыли собаку (кота) — чистим ванну или душевой поддон, лучше — с применением дезинфицирующих средств (хлорсодержащие прекрасно справятся с задачей).













Как видим, ничего сложного и сверхъестественного. Да, уборка будет чаще и активнее, но зато этот момент с лихвой окупится любовью и преданностью домашних животных, — заключает Алексей.





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