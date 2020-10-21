Умер Юрий Воронежцев

Умер известный гомельский ученый, политик и общественный деятель Юрий Воронежцев. Об этом в соцсетях сообщили родственники Воронежцева.





Юрий Иванович Воронежцев родился 23 декабря 1955 года в Москве в семье военного переводчика и врача. Детство провел в ГДР. В 1973 году окончил с золотой медалью среднюю школу в Бресте, в 1978 году — физический факультет Белорусского государственного университета (Минск).

Работал в Институте механики металлополимерных систем Академии наук БССР. Кандидат технических наук. В 1986 году удостоен звания лауреата премии комсомола Белоруссии в области науки и техники. Автор более 30 изобретений, двух монографий и около 50 научных публикаций.

В 1989 году избран народным депутатом Верховного Совета СССР от Гомеля, парламентская деятельность была связана с вопросами экологии. Помимо прочего, занимал должность ответственного секретаря комиссии по рассмотрению причин аварии на ЧАЭС. Отвечал за разработку программы преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

После распада СССР работал заведующим лабораторией в Национальной академии наук, исполнительным директором отделения белорусского отделения Фонда Сороса, политическим обозревателем в газете «Знамя юности», заместителем председателя правления Фонда им. Льва Сапеги, в других неправительственных организациях.

Являлся одним из учредителей Белорусского Социально-экологического союза «Чернобыль» (с 1992 по 2001 его вице-президент), «Гражданских инициатив», «Правовой инициативы» и еще нескольких белорусских НПО.

Член Межрегиональной депутатской группы с момента ее создания академиком Андреем Сахаровым. В августе 1991 во время путча ГКЧП года принимал участие в защите Белого дома в Москве.

В составе оргкомитета движения «Ученые за безъядерную Беларусь» участвовал в организации протестов против строительства АЭС в Беларуси. Член комиссии «Общественной экологической экспертизы проекта строительства атомной электростанции в Республике Беларусь», давшей отрицательное заключение о возможности этой стройки на территории республики.

Является автором законопроекта «Об экологической безопасности граждан».