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«Необходимо внести в санкционный список всех, кто выполняет незаконные приказы Лукашенко»

21.10.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению евродепутата Виолы фон Крамон, настало время создать большой «черный список» «тех, кто имеет смелость выступать против несправедливости и насилия».

«Необходимо внести в санкционный список всех, кто выполняет незаконные приказы Лукашенко»

Она отметила, что сегодня в Беларуси противников режима «похищают, задерживают, бросают в тюрьму, бьют, подвергают пыткам и насилуют...»

«Достаточно дебатов, давайте перейдем к делам», — приводит DW ее призыв.

Она, в частности, предложила внести в санкционный список всех, кто выполняет незаконные приказы Лукашенко, а также предоставить шенгенские визы и возможность работы в ЕС тем, кто подвергается преследованиям в Беларуси.

«Всем жестоким режимам когда-то приходит конец. Диктатура Лукашенко — не исключение. Мы должны подготовиться к мирной передаче власти и уже сейчас пообещать финансовую помощь демократическому правительству после ухода Лукашенко», — отметила фон Крамон.

 
 
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По мнению евродепутата Виолы фон Крамон, настало время создать большой «черный список» «тех, кто имеет смелость выступать против несправедливости и насилия».
 
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