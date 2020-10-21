«Необходимо внести в санкционный список всех, кто выполняет незаконные приказы Лукашенко»

По мнению евродепутата Виолы фон Крамон, настало время создать большой «черный список» «тех, кто имеет смелость выступать против несправедливости и насилия».





Она отметила, что сегодня в Беларуси противников режима «похищают, задерживают, бросают в тюрьму, бьют, подвергают пыткам и насилуют...»

«Достаточно дебатов, давайте перейдем к делам», — приводит DW ее призыв.

Она, в частности, предложила внести в санкционный список всех, кто выполняет незаконные приказы Лукашенко, а также предоставить шенгенские визы и возможность работы в ЕС тем, кто подвергается преследованиям в Беларуси.

«Всем жестоким режимам когда-то приходит конец. Диктатура Лукашенко — не исключение. Мы должны подготовиться к мирной передаче власти и уже сейчас пообещать финансовую помощь демократическому правительству после ухода Лукашенко», — отметила фон Крамон.