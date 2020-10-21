От спецназовца со знаменитого фото ушла жена

Источник материала: Ежедневник

Фото, облетевшее весь мир, было сделано 10 августа. На нем силовик стоит над протестующим, лежащим на земле. Позже в сотруднике узнали офицера внутренних войск Тимура Гришко.

Тогда Telegram-каналы писали, что человек со снимка умер. Однако позже выяснилось, что это не так, пишет «Наша Нива» .

Изданию стало известно, что жена спецназовца Тимура Гришко, фитнес-тренер, чемпионка Беларуси по бодибилдингу Лилия Салимгареева подала на развод.

20 октября пару официально развели.

По словам женщины, причиной развода стала травля ее и мужа. Ей постоянно желали смерти.

«Очень сложно переносить такую травлю, мне желали смерти, по тысяче сообщений в день, писали «чтобы ты подохла». Так мне будет и лучше, и безопаснее», — рассказала Салимгареева.

Она также обратила внимание, что если бы не августовские события, развода возможно и не было бы.