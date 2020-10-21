ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От спецназовца со знаменитого фото ушла жена

21.10.2020 09:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Фото, облетевшее весь мир, было сделано 10 августа. На нем силовик стоит над протестующим, лежащим на земле. Позже в сотруднике узнали офицера внутренних войск Тимура Гришко.

Тогда Telegram-каналы писали, что человек со снимка умер. Однако позже выяснилось, что это не так, пишет «Наша Нива».

Изданию стало известно, что жена спецназовца Тимура Гришко, фитнес-тренер, чемпионка Беларуси по бодибилдингу Лилия Салимгареева подала на развод.

20 октября пару официально развели.

По словам женщины, причиной развода стала травля ее и мужа. Ей постоянно желали смерти.

«Очень сложно переносить такую травлю, мне желали смерти, по тысяче сообщений в день, писали «чтобы ты подохла». Так мне будет и лучше, и безопаснее», — рассказала Салимгареева.

Она также обратила внимание, что если бы не августовские события, развода возможно и не было бы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото, облетевшее весь мир, было сделано 10 августа. На нем силовик стоит над протестующим, лежащим на земле. Позже в сотруднике узнали офицера внутренних войск...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нет тела - нет дела. В России не будут расследовать "дело Навального" об отравлении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика