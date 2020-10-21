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От спецназовца со знаменитого фото ушла жена
21.10.2020 09:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Фото, облетевшее весь мир, было сделано 10 августа. На нем силовик стоит над протестующим, лежащим на земле. Позже в сотруднике узнали офицера внутренних войск Тимура Гришко.
Тогда Telegram-каналы писали, что человек со снимка умер. Однако позже выяснилось, что это не так, пишет
Изданию стало известно, что жена спецназовца Тимура Гришко, фитнес-тренер, чемпионка Беларуси по бодибилдингу Лилия Салимгареева подала на развод.
20 октября пару официально развели.
По словам женщины, причиной развода стала травля ее и мужа. Ей постоянно желали смерти.
«Очень сложно переносить такую травлю, мне желали смерти, по тысяче сообщений в день, писали «чтобы ты подохла». Так мне будет и лучше, и безопаснее», — рассказала Салимгареева.
Она также обратила внимание, что если бы не августовские события, развода возможно и не было бы.
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Фото, облетевшее весь мир, было сделано 10 августа. На нем силовик стоит над протестующим, лежащим на земле. Позже в сотруднике узнали офицера внутренних войск...
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