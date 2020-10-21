Какую батарею получил самый большой смартфон Apple

Источник материала: Tut.by

Топовый iPhone 12 Pro Max с экраном на 6,7 дюйма оснащен аккумулятором меньшего объема по сравнению с предшественником. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на информацию, предоставленную китайским регулятором TENAA.





Так, iPhone 12 Pro Max получил батарею на 3687 мА·ч. Для сравнения, в iPhone 11 Pro Max используется аккумулятор на 3969 мА·ч. То есть разница между ними составляет 7%. В TENAA также подтвердили, что в новом смартфоне этого года установлено 6 ГБ оперативной памяти.

В Apple при этом заявляют, что несмотря на разницу между девайсами этого и прошлого года, iPhone 12 Pro Max должен держать заряд как минимум не хуже. По словам производителя, владельцам обоих смартфонов можно рассчитывать на 20 часов проигрывания видео и 80 часов аудио. Видимо, за лучшее энергопотребление стоит благодарить процессор A14 Bionic, который выполнен по более технически продвинутому 5-нм техпроцессу.

Ранее в Сети опубликовали данные о двух «младших» смартфонах новой линейки — iPhone 12 mini (5,4 дюйма) и iPhone 12 (6,1 дюйма). Они, если верить информации из документации ANATEL, получили батареи емкостью 2227 мА·ч и 2815 мА·ч соответственно. Для сравнения: прошлогодний iPhone 11 (6,1 дюйма) оснащается аккумулятором на 3110 мА·ч, iPhone 11 Pro (5,8 дюйма) — на 3046 мА·ч.

Напомним: всего производитель показал четыре аппарата — iPhone 12 mini (5,4 дюйма), iPhone 12 (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Все могут работать в 5G-сетях, оснащаются OLED-панелями, сдвоенными и строенными основными камерами, системой распознавания лиц Face ID, а также процессором Apple A14 Bionic. В США устройства продаются по цене от 699 долларов. Сколько за девайсы запросят в Беларуси, пока не известно, но у нас есть прогноз.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple: