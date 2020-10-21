ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какую батарею получил самый большой смартфон Apple

21.10.2020 10:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Топовый iPhone 12 Pro Max с экраном на 6,7 дюйма оснащен аккумулятором меньшего объема по сравнению с предшественником. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на информацию, предоставленную китайским регулятором TENAA.


Так, iPhone 12 Pro Max получил батарею на 3687 мА·ч. Для сравнения, в iPhone 11 Pro Max используется аккумулятор на 3969 мА·ч. То есть разница между ними составляет 7%. В TENAA также подтвердили, что в новом смартфоне этого года установлено 6 ГБ оперативной памяти.

В Apple при этом заявляют, что несмотря на разницу между девайсами этого и прошлого года, iPhone 12 Pro Max должен держать заряд как минимум не хуже. По словам производителя, владельцам обоих смартфонов можно рассчитывать на 20 часов проигрывания видео и 80 часов аудио. Видимо, за лучшее энергопотребление стоит благодарить процессор A14 Bionic, который выполнен по более технически продвинутому 5-нм техпроцессу.

Ранее в Сети опубликовали данные о двух «младших» смартфонах новой линейки — iPhone 12 mini (5,4 дюйма) и iPhone 12 (6,1 дюйма). Они, если верить информации из документации ANATEL, получили батареи емкостью 2227 мА·ч и 2815 мА·ч соответственно. Для сравнения: прошлогодний iPhone 11 (6,1 дюйма) оснащается аккумулятором на 3110 мА·ч, iPhone 11 Pro (5,8 дюйма) — на 3046 мА·ч.

Напомним: всего производитель показал четыре аппарата — iPhone 12 mini (5,4 дюйма), iPhone 12 (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Все могут работать в 5G-сетях, оснащаются OLED-панелями, сдвоенными и строенными основными камерами, системой распознавания лиц Face ID, а также процессором Apple A14 Bionic. В США устройства продаются по цене от 699 долларов. Сколько за девайсы запросят в Беларуси, пока не известно, но у нас есть прогноз.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Apple при этом заявляют, что несмотря на разницу между девайсами этого и прошлого года, iPhone 12 Pro Max должен держать заряд как минимум не хуже.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер Юрий Воронежцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика