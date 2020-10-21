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Какую батарею получил самый большой смартфон Apple
Источник материала: Tut.by
Топовый iPhone 12 Pro Max с экраном на 6,7 дюйма оснащен аккумулятором меньшего объема по сравнению с предшественником. Об этом пишет
Так, iPhone 12 Pro Max получил батарею на 3687 мА·ч. Для сравнения, в iPhone 11 Pro Max используется аккумулятор на 3969 мА·ч. То есть разница между ними составляет 7%. В TENAA также подтвердили, что в новом смартфоне этого года установлено 6 ГБ оперативной памяти.
В Apple при этом заявляют, что несмотря на разницу между девайсами этого и прошлого года, iPhone 12 Pro Max должен держать заряд как минимум не хуже. По словам производителя, владельцам обоих смартфонов можно рассчитывать на 20 часов проигрывания видео и 80 часов аудио. Видимо, за лучшее энергопотребление стоит благодарить процессор A14 Bionic, который выполнен по более технически продвинутому 5-нм техпроцессу.
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Напомним: всего производитель показал четыре аппарата — iPhone 12 mini (5,4 дюйма), iPhone 12 (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Все могут работать в 5G-сетях, оснащаются OLED-панелями, сдвоенными и строенными основными камерами, системой распознавания лиц Face ID, а также процессором Apple A14 Bionic. В США устройства продаются по цене от 699 долларов. Сколько за девайсы запросят в Беларуси, пока не известно, но у нас есть
Ниже — цены других популярных смартфонов Apple:
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В Apple при этом заявляют, что несмотря на разницу между девайсами этого и прошлого года, iPhone 12 Pro Max должен держать заряд как минимум не хуже.
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