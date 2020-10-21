Тихановская объявила о гарантиях поддержавшим забастовку

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская пообещала поддержку всем белорусам, кто поддержит общенациональную забастовку в случае отказа режима Лукашенко выполнить условия Народного ультиматума.

Текст обращения Тихановской к беларусам:

«Народный ультиматум – это наша общая борьба. За последние месяцы мы увидели, на что готов режим, чтобы удержать власть. Объём наших налогов, которые были потрачены на автозаки и зарплаты ОМОНа, сложно сосчитать. Последствия политического и экономического кризиса, в который режим с каждым днем погружает страну, сложно измерить. Но придет время, когда мы сделаем это – чтобы никогда не повторять ошибок прошлого.

Конец режима все равно придет. Но каждый день его существования стоит беларусскому народу очень дорого. Мы не можем себе позволить столько ждать. Мы объявили Народный ультиматум, и, если его условия не будут исполнены, 26 октября я призываю каждого беларуса присоединиться к общенациональному страйку.

Каждого – это значит, что ответственность рабочие разделят со студентами, предпринимателями, соседями по району, водителями, учеными, пенсионерами. Беларусы объединились, и теперь страх – извечное оружие режима – теряет свою силу. Нетрудно испугать человека, который считает, что он один. Но когда они пугают целую страну, каждого испугавшегося поддерживают тысячи, и страх превращается в решимость.

Не приходите на работу и учебу с 26 октября – это тоже забастовка. Выходите на марши – это тоже забастовка. Закройте свои заведения и офисы – это тоже забастовка. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами – это тоже забастовка. Снимите все деньги со счетов банков – это тоже забастовка. Не молчите. Говорите о своем несогласии жить в тюрьме. Говорите от своего имени, от имени своей семьи, от имени дворового сообщества, от имени политзаключенных. Забастовка – это наш с вами экзамен на силу гражданского общества. Наш с вами большой шаг из прошлого в новую Беларусь.

Я знаю, что призываю вас к непростому решению. Но решение, которое изменит ход истории, не может быть простым. И я не смогу принять его за вас. Но могу сделать всё, чтобы помочь вам решиться.

Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу. А когда мы восстановим законность в стране, мы исполним следующие гарантии:

– Все штрафы за неуплату коммунальных платежей будут аннулированы.

– Все судимости и административные штрафы, которые вменял вам режим, будут аннулированы. Если вам пришлось оплатить эти поборы и есть подтверждающий это документ – государство компенсирует их.

– Все, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены без прерывания стажа и выслуги.

– Все, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получит финансовые амнистии.

Забастовка – это наше право на самоуправление. Чем раньше мы возьмем ситуацию в свои руки, тем меньше насилия сможет осуществить режим, тем быстрее мы вернем в Беларусь безопасность, закон и честные выборы. А вместе с ними – всех вынужденно уехавших, ваших друзей и родных».