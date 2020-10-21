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Электромобили и гибриды составят более 16% мирового автопарка к 2045 году

21.10.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доля электромобилей и автомобилей с гибридным двигателем в мировом автопарке составит 16,5% к 2045 году, говорится в ежегодном обзоре ОПЕК World Oil Outlook 2020.

"Из 2,6 млрд автомобилей на дорогах к 2045 году около 430 млн будут электромобилями", - прогнозируют авторы исследования. Общее число машин, согласно прогнозу, составит 2,6 млрд. "Доля электромобилей достигнет около 5% в 2030 году, 13% в 2040 году и более 16% в 2045 году", - цитирует экспертов interfax.by
добавляют эксперты.

При этом, как свидетельствует другое исследование, проведенное организацией Transport & Environment, электромобили и подключаемые гибридные автомобили составят 10% всех проданных автомобилей в Европе по итогам текущего года. Эксперты отмечают, что в прошлом году этот показатель был втрое меньшим. 

Согласно прогнозу, уже в 2021 году доля электромобилей и гибридов на европейском рынке вырастет до 15%. Среди причин значительного роста называется политика сокращения выбросов CO2
 
 
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Доля электромобилей и автомобилей с гибридным двигателем в мировом автопарке составит 16,5% к 2045 году, говорится в ежегодном обзоре ОПЕК World Oil Outlook 2020.
 
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