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Нет тела - нет дела. В России не будут расследовать "дело Навального" об отравлении

21.10.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Данные доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по результатам проведения анализов образцов российского оппозиционного политика Алексея Навального, которые были опубликованы ранее, являются неполными, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Москва продолжает отрицать факт отравление главного критика Кремля, несмотря на выводы экспертов. «Из доклада по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ», — жалуются в МИД РФ, сразу же объясняя причину, почему в ОЗХО ограничили отчет: «По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия».

 Российские представители назвали заключение международной организации, членом которой является РФ, «сугубо формальным», отметив, что выводов ОЗХО недостаточно для возбуждения уголовного дела: «Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы “преднамеренном отравлении” блогера остаются не подкреплёнными какой-либо доказательной базой умозаключениями», — продолжают свою мысль в МИД РФ, пишет sobesednik.ru
 
 
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Данные доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по результатам проведения анализов образцов российского оппозиционного политика Алексея...
 
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